Mondriaanhuis in Amersfoort koopt negen Mondriaans

Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft negen vroege Mondriaans gekocht. De aankoop is mogelijk door financiële steun van onder andere de Vereniging Rembrandt en de gemeente Amersfoort. Volgens het museum is het een uitzonderlijke aankoop.

"Dat de aankoop van maar liefst negen werken is gelukt, is echt heel bijzonder", zegt Paul Baltus, directeur van het Mondriaanhuis. De nieuwe aanwinsten zijn vanaf 15 februari te zien in het Mondriaanhuis, het geboortehuis van de schilder dat nu een museum is.

Langdurige bruikleen

Het is dit jaar het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan (1872-1944). Het museum had de negen werken sinds 2010 in langdurige bruikleen van een erfgenaam van kunstverzamelaar Jan Esser (1877-1946). Toen deze eigenaar overleed, dreigden ze voor het publiek verloren te gaan.

Door contact met de erfgenamen is het gelukt de schilderijen en tekeningen definitief in het Nederlands kunstbezit te houden, waardoor ze voor openbaar blijven. De aankoopsom wordt niet bekendgemaakt.