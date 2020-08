Zware windstoten van storm Francis leiden tot schade

Een omgewaaide boom in Rotterdam - Willem Duivestein

Zomerstorm Francis, die sinds gisteravond over het land trekt, heeft op verschillende plekken tot schade en overlast geleid. Het gaat vooral om gevelschade, omgewaaide bomen en waterschade. In Den Haag kwam een vrouw gedeeltelijk onder een boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan, waarna ze voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht. In Heerhugowaard viel een bouwsteiger om. In Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. Het puin kwam op straat terecht. Rijnmond meldt dat er in de regio Rotterdam meer dan veertig meldingen van schade zijn. Twee bomen kwamen op auto's terecht. Ook in Rotterdam richtte Francis schade aan:

Storm Francis richt schade aan in Rotterdam - NOS

Kampeerders op camping de Banjaert in Wijk aan Zee hebben een onrustige nacht achter de rug. "Ik ben de hele nacht wakker geweest", zegt een gast in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens een andere kampeerder zijn voortenten kapotgewaaid.

Het treinverkeer heeft ook last van de storm. Zo rijden er vanochtend tussen Amsterdam en Den Helder minder intercity's, rijden er geen treinen tussen Boskoop en Gouda door een boom op het spoor en rijden er tussen Breda en Noorderkempen geen treinen op de hogesnelheidslijn. In Zeeland is de Westerscheldeferry uit de vaart gehaald. Voor de passagiers worden bussen ingezet. Ze moeten daardoor wel rekening houden met extra reistijd. Code geel Het hoogtepunt van de storm was in de vroege ochtend. De hardste windstoten, van 107 kilometer per uur, zijn gemeten op de pier van IJmuiden. Langs de hele kust stond windkracht 9. Ook de rest van de dag worden nog harde windstoten verwacht. In het westen van het land geldt daarom voorlopig nog code geel.