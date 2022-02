Geuzenpenning naar Lawyers for Lawyers voor beschermen van advocaten

De Geuzenpenning wordt dit jaar uitgereikt aan Lawyers for Lawyers, een onafhankelijke organisatie die zich wereldwijd inzet voor advocaten die vanwege hun werk in de problemen komen. De Geuzenpenning is een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan mensen of organisaties die zich inzetten voor mensenrechten.

Lawyers for Lawyers vraagt internationaal aandacht voor deze advocaten door onder meer brieven te schrijven aan de autoriteiten, social media campagnes te voeren en rapporten in te dienen bij de Verenigde Naties.

"De prijs is een enorme eer voor onze organisatie en een erkenning van ons werk", zegt Irma van den Berg, advocaat en voorzitter van het bestuur van Lawyers for Lawyers, in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar we vinden het nog belangrijker dat met de toekenning van de Geuzenpenning de belangrijke rol van advocaten in de rechtsstaat wordt onderstreept, en dat het belangrijk is dat zij vrij en onafhankelijk hun werk kunnen doen."

Advocaten in de frontlinie

In steeds meer landen staat de rechtsstaat onder druk. "Wat mensen vaak niet weten is dat advocaten dan in de frontlinie staan", zegt Van Den Berg. "Door de aandacht die we krijgen kunnen we meer mensen bewust maken van het feit dat er over de hele wereld advocaten zijn die met gevaar voor eigen leven opkomen voor belangen van anderen en voor mensenrechten."

Een recente overwinning was de vrijlating van Roemeense advocaat Robert Rosu die een jaar eerder vanwege zijn werk was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij kwam vrij na langdurige druk van Lawyers for Lawyers.

In 2020 ging de prijs naar de Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA. Vorig jaar werd de Geuzenpenning uitgereikt aan de voormalig voorzitter van het Poolse hooggerechtshof, die zich inzet voor de onafhankelijke rechtspraak in Polen.