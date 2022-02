Amsterdam gaat langdurige leegstand van woningen beboeten

Woningeigenaren in Amsterdam moeten er alles aan doen om bij leegstand zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen.

"We zitten in een wooncrisis en het is niet uit te leggen dat woningen onnodig leeg staan omdat bijvoorbeeld de huren te hoog zijn of omdat eigenaren te lang wachten met verbouwingen of renovaties", zegt wethouder Jakob Wedemeijer (SP) bij NH Nieuws.

De woningnood in Amsterdam is groot, maar toch staan woningen soms langdurig leeg. In Amsterdam gaat het volgens het CBS om vier tot zes procent van de woningen.

Amsterdam probeert al langer om die leegstand tegen te gaan. Zo is er een verplicht leegstandsoverleg: de gemeente gaat in gesprek met de eigenaar drie maanden nadat wordt gemeld dat een woning leeg staat. De wethouder kondigt aan dat hij dat leegstandsoverleg al na twee maanden wil voeren.

Weer bewoonbaar maken

De meest ingrijpende maatregel is dat de gemeente eigenaren kan verplichten om een huis binnen een nog nader te bepalen termijn weer bewoonbaar te maken. Ook kan Amsterdam eigenaren verplichten om een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur. Woningen die pas over lange tijd worden gerenoveerd of gesloopt, kunnen in de tussentijd bewoond worden.

Bij overtreding kan op grond van de landelijke Crisis- en Herstelwet een boete worden opgelegd.

Wedemeijer: "Met deze aanscherping kunnen we eigenaren dwingen om woningen te verhuren voor een marktconforme huurprijs. Als er geen vraag is naar dure huurwoningen, dan moet de huurprijs gewoon omlaag."