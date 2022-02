Oostenrijkse skiër Strolz in voetsporen vader met combinatiegoud

De Oostenrijkse skiër Johannes Strolz heeft in Peking geschiedenis geschreven, olympische historie en familiegeschiedenis. In navolging van zijn vader Hubert in 1988 in Calgary won hij goud op de combinatie.

Ze vormen nu de eerste vader en zoon met goud op hetzelfde olympische onderdeel.

Franse favoriet valt uit

Met het goud zorgde Strolz voor een verrassing. Alexis Pinturault, WK-goud in 2019, olympisch zilver in 2018 en zes keer winnaar van de WB op dit onderdeel, was de grote favoriet. De Fransman nam op de slalom echter te veel risico om zijn achterstand van 1,92 goed te maken en ging halverwege onderuit.

Strolz bleef de Noor Aleksander Aamodt Kilde 0,59 voor. James Crawford pakte op 0,68 de bronzen medaille. Kilde was de beste op de afdaling, maar was slechts 0,02 sneller dan Crawford. Die had zijn achterstand op het eerste tussenpunt van de slalom al omgebogen in een voorsprong van 0,23, maar in het onderste deel verloor de Canadees tijd.