Zendmast Bennekom uitgebrand, na vermoedelijke brandstichting

In Bennekom is vanochtend vroeg een zendmast uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting, meldt Omroep Gelderland.

De brand brak uit rond 04:30 uur. Omdat de kabels al tot een hoogte van zo'n 25 meter in brand stonden, liet de brandweer een hoogwerker komen.

De politie sloot de omgeving van de zendmast direct af voor sporenonderzoek.

In december gingen ook twee zendmasten in vlammen op, in Beekbergen en Loenen. In het voorjaar van 2020 was er een golf aan brandstichtingen. In het hele land werden toen 29 zendmasten in brand gestoken.

Zes verdachten

Voor de branden in 2020 zijn zes verdachten opgepakt, in leeftijd variërend van 23 tot 34 jaar. Het OM stelde toen dat er geen "georganiseerd samenwerkingsverband" was tussen hen en beoordeelde de zaken apart.

Een aantal verdachten gaf aan bang te zijn voor de uitrol van het 5G-netwerk. Ze vrezen gezondheidsschade op te lopen door de straling.

Dit zijn beelden van de brand: