Recordaantal autobranden in 2019

Vorig jaar is een recordaantal auto's in brand gevlogen. Zeker 4941 auto's brandden uit en dat is vergeleken met 2018 een stijging van 12 procent. Jaarlijks levert dit de verzekeraars een schadepost op van zo'n 50 miljoen euro.

Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het daadwerkelijke aantal autobranden waarschijnlijk hoger omdat leasewagens en WA-verzekerde auto's niet zijn meegerekend.

Autobranden ontstaan voornamelijk door brandstichting. Waarom het aantal is toegenomen, is niet duidelijk.

Veiligheidsgevoel

De verzekeraars vinden de stijgende trend zorgelijk, omdat veel branden in woonwijken zijn. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto's en hebben een negatief effect op het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners.

Het verbond adviseert eigenaren om hun auto's zoveel mogelijk op een plaats te parkeren waar licht is, bijvoorbeeld bij een lantarenpaal of buitenlamp.