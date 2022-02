Rabobank trekt kwart miljard uit voor controle op witwassen

De Rabobank trekt 249 miljoen euro uit om de controle op witwassen te verbeteren. Toezichthouder De Nederlandsche Bank had de Rabobank aangesproken op gebrekkige controle. Er dreigt een boete van de toezichthouder.

Om wat voor tekortkomingen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer zegt dat het beter moet bij de bank "Hoewel verbeteringen zijn aangebracht, erkennen we dat we de tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wijze te voldoen aan de vereisten."

De bank zegt dat er de afgelopen jaren 1,6 miljard euro is gestoken in het verbeteren van 'antiwascontrole'. Bij de bank werken 4900 mensen die met die controles te maken hebben.

Alle grote Nederlandse banken hebben in het verleden fouten gemaakt met de controle op witwassen. Bij ING en ABN Amro leidden fouten tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie. ING trof een schikking van 775 miljoen euro vanwege gebrekkige controle op witwassen. ABN Amro trof een schikking voor 480 miljoen euro.

De Rabobank maakte vanochtend ook bekend dat de nettowinst over 2021 is gestegen naar 3,7 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 1,1 miljard euro.

Verder maakte de bank een voorziening bekend van 333 miljoen euro voor compensatie van kredietproducten met een variabele rente. Het was al bekend dat Rabobank met een compensatieregeling zou komen voor klanten die eerder te veel rente hebben betaald op bepaalde leningen, maar de kosten waren nog niet bekend.