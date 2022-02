Gepensioneerden terug voor de klas: 'De kinderen hebben het hard nodig'

Al jaren is er een personeelstekort in het onderwijs en scholen proberen dat op creatieve manieren te verhelpen. Eén oplossing is het inzetten van gepensioneerde leerkrachten op basisscholen.

Het aantal 65-plussers in het basisonderwijs is de afgelopen jaren gegroeid, blijkt uit cijfers van DUO. In 2011 werkten 198 65-plussers in het basisonderwijs, in 2020 was dat gegroeid naar 2.153.

Ook het aantal 65-plussers met ondersteunende taken op basisscholen nam toe. Die groep was in 2020 (1.227) ruim zes keer zo groot als in 2011 (203).

'Als het nodig blijft, ga ik door'

Juf Truus Zonnenberg keerde in december terug naar haar oude school in Duiven. Twee jaar geleden ging ze met pensioen, maar toen ze hoorde dat er klassen naar huis werden gestuurd kwam ze in actie. "Dat vond ik zo zonde. Toen heb ik contact opgenomen met de directeur", vertelt ze aan Omroep Gelderland.

In noodsituaties valt Zonnenberg in, bijvoorbeeld wanneer de directeur geen vervanging kan vinden bij ziekte. "Het is niet de bedoeling dat ik het structureel ga doen, maar als het nodig blijft, ga ik door, ook na coronatijd."

Het lerarentekort is verergerd door de omikronvariant, die leidt tot veel zieken en quaraintaineverplichtingen. Ook zijn de invalpools kleiner geworden. Het kabinet heeft miljarden vrijgemaakt om achterstanden van kinderen weg te werken. Veel invallers worden daarom nu structureel ingehuurd als extra ondersteuning.

"Je ziet nu dat die ondersteuners alsnog moeten invallen als er geen leerkracht is", zegt Zonnenberg. "Dat vindt mijn onderwijshart niet fijn. Die ondersteuners zijn er niet voor niks. De kinderen hebben het hard nodig."