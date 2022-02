Wekdienst 10/2: Schouten in actie op 5000 meter • Uitspraak in zaak 'containerbaby'

Goedemorgen! Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak over de 'containerbaby', die in 2014 werd gevonden in een ondergrondse container. En topfavoriet Irene Schouten komt in actie op de 5000 meter langebaanschaatsen in Peking.

Vanochtend is het bewolkt met in het zuiden en oosten nog enige tijd regen. Vanuit het noorden wordt het droog en breekt af en toe de zon door. In Limburg blijft het lang regenachtig. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen is er flink wat ruimte voor de zon en wordt het 7 graden.