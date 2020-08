Terwijl AZ met zijn vorm worstelt, draait Viktoria Plzen op volle toeren

Arne Slot kende een matige voorbereiding met AZ - ProShots

Over een ding zijn alle betrokkenen het roerend eens. Als AZ woensdag tegen Viktoria Plzen niet zijn beste vorm aan de dag legt, kunnen de Alkmaarders zich zomaar stukbijten op de nummer twee van Tsjechië in de voorronde van de Champions League. Zeker gezien het thuisvoordeel worden AZ de beste kansen toegedicht de volgende ronde te halen. Maar op basis van de laatste tien jaar liggen de verhoudingen heel anders. "Een heel stug team, dat vecht voor elke meter", omschrijft Mick van Buren de ploeg die recent al drie keer in de groepsfase van de Champions League actief was. De aanvaller speelde de afgelopen vier jaar met Slavia Praag al geregeld tegen Viktoria Plzen.

Het is oppassen, ook al verloor AZ in Europa tijdens vijf eerdere ontmoetingen (drie keer tegen Slovan Liberec, twee keer FK Jablonec) nog nooit van een Tsjechische opponent. Over de club is via Nederlandse connecties weinig informatie in te winnen, over de trainer wel. Adrián Gula is een goede bekende van Tscheu La Ling, oud-speler van onder meer Ajax, FC Den Haag en Feyenoord. "We hebben nog regelmatig contact."

De huidige eigenaar van het Slowaakse AS Trencín bood Gula ruim tien jaar geleden de kans om hoofdtrainer te worden. "Dat heeft hij heel goed gedaan. Hij paste precies bij de visie van de club, we kenden drie succesvolle jaren met hem aan het roer." En die visie van Lings club is geïnspireerd op het Oranje van 1974, het veelgeprezen totaalvoetbal. Goede serie "Gula heeft hier voor een goede basis gezorgd", prijst Ling het werk van zijn voormalige hoofdtrainer. "Hij speelde aanvallend, dominant voetbal in thuiswedstrijden. En in uitduels wat compacter. Maar absoluut geen angstvoetbal." De 45-jarige Gula is pas sinds dit kalenderjaar in dienst van Viktoria Plzen en zette een ongelofelijk goede serie neer in competitieverband, met slechts een nederlaag in zestien duels.

"Gula wordt daar al gezien als een toptrainer. En er is ook al wat interesse voor hem geweest vanuit het westen", weet Ling. "Zijn ploegen spelen altijd in een zeer goede discipline. En hij heeft moderne ideeën over het voetbal." Korte coronastop Gula heeft zijn spelprincipes er goed in kunnen slijpen bij Plzen, want in tegenstelling tot de Nederlandse competitie werd er in Tsjechië na een relatief korte coronastop weer verder gevoetbald. "Maar als als AZ het niveau haalt dat het kan halen, dan denk ik wel dat het de betere ploeg is", denkt Van Buren. Daar noemt hij wel wat, want na een lange voetballoze periode worstelen de Alkmaarders nu met hun vorm. Van de zes oefenduels werd er maar eentje gewonnen, waarbij trainer Arne Slot meteen de nuance plaatste dat er ook bewust gekozen werd voor sterke oefenpartners.

"Ik maak me er geen zorgen over dat ons spel nog niet zo flitsend is als vorig seizoen", zegt aanvoerder Teun Koopmeiners, vol vertrouwen dat zijn ploeg ook mentaal klaar is voor het belangrijke duel. "Het kriebelt om eindelijk weer ergens voor te spelen." AZ kreeg in aanloop naar het duel goed nieuws over Calvin Stengs, die na een spierblessure weer terugkeert in de selectie. "Wel of geen Stengs, de selectie is volgens mij breed genoeg. Het gunstigste is dat het over een duel gaat, waarbij AZ de mazzel heeft dat het thuis speelt", vindt Ling. "Maar het wordt geen makkie."