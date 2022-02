Snowboardcrosser De Blois direct uitgeschakeld, is verkeerde wax de oorzaak?

De Blois miste duidelijk snelheid ten opzichte van de rest. Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, had na de eerste plaatingsrun het vermoeden dat De Blois verkeerde wax op zijn board had.

Als winnaar van een wereldbekerwedstrijd (vorig jaar in het Italiaanse Chiesa) had de 26-jarige De Blois om de prijzen mee moeten kunnen doen, maar hij werd vierde en laatste in zijn heat van de achtste finales.

De Winterspelen zijn voor snowboardcrosser Glenn de Blois op een teleurstelling uitgelopen. Hij werd in Peking direct in de achtste finales uitgeschakeld, nadat hij ook al in de plaatsingsruns snelheid tekort kwam met de 27ste tijd van de 32 deelnemers.

"Het kan de keuze voor de wax zijn of een windvlaag", zei De Vegt tegen de NOS. "Het parkoers is redelijk vlak. Daarom is het moeilijk om op snelheid te komen. Ze zullen iets met de wax moeten doen, dat is de conclusie."

De Blois zelf snapte na zijn uitschakeling niet waar de vragen over verkeerde wax vandaag kwamen. "Ik heb dat zelf nooit gezegd. Wopke? Hij staat niet boven te waxen en ik ook niet, dan doe twee servicemannen. Wax heeft sowieso weinig invloed, het gaat om de atleet."

De Nederlander was naar Peking gekomen voor een plek in de topacht. "Ja, het ging niet goed. Het resultaat is slecht, maar wat doe je eraan? Ik heb er alles aan gedaan."