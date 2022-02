De Blois mist snelheid op snowboardcross, is verkeerde wax de oorzaak?

De start van snowboardcrosser Glenn de Blois aan de Winterspelen in Peking is niet om over naar huis te schrijven. In de plaatsingsruns zette hij van de 32 deelnemers de 27ste tijd neer. Om 7.00 uur zijn de achtste finales en dan betekent een minder optreden direct uitschakeling.

Als winnaar van een wereldbekerwedstrijd (vorig jaar in het Italiaanse Chiesa) zou de 26-jarige De Blois om de prijzen mee moeten kunnen doen, maar vooralsnog mist hij snelheid. Ter vergelijking: zijn snelste tijd van 1.19,68 is ruim drie seconden langzamer dan die van de Canadees plaatsingswinnaar Eliot Grondin (1.16,29).

Verkeerde wax

Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, vermoedde na de eerste run dat De Blois met verkeerde wax op zijn board te maken heeft.

"Het kan de keuze voor de wax zijn of een windvlaag", zei hij tegen de NOS. "Het parkoers is redelijk vlak. Daarom is het moeilijk om op snelheid te komen. Ze zullen iets met de wax moeten doen, dat is de conclusie."

De Blois ging daar zelf niet in mee na de tweede run. "Om het gelijk op de wax te gooien, dat doe ik sowieso nooit. Ik denk ook niet dat dat het probleem is, ik heb gewoon slecht gereden. Ik weet het niet, te veel fouten."