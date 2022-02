Toelaten tennispubliek kost Ahoy tonnen: 'Doen dit voor spelers, fans en onszelf'

"Financieel worden we er helemaal niets wijzer van, maar we doen dit voor de spelers, de fans en ook een beetje voor onszelf." Die boodschap verkondigde de leiding van het ABN Amro-tennistoernooi aan haar medewerkers toen op 25 januari de Nederlandse overheid vertelde dat toeschouwers weer beperkt mochten worden toegelaten tot sportwedstrijden. Liefde voor de sport Het toernooi stond al in de startblokken voor een tweede editie zonder publiek. Maar de organisatie koos ervoor - gedreven door liefde voor de sport en passie bij het personeel - het evenement alsnog op z'n kop te gooien om een plukje fans toe te kunnen laten. 1.250 toeschouwers per sessie. Nog altijd niets vergeleken bij de 10.000 die normaal gesproken kunnen worden gehuisvest, maar beter iets dan niets, zo klinkt het in de gangen van sportpaleis Ahoy.

De keuze voor het toelaten van publiek betekende dat het toernooi ineens 200.000 euro aan extra prijzengeld aan de spelers moest uitbetalen. Een flink bedrag. Ook het (om)bouwen van tribunes en het inhuren van behoorlijk wat extra personeel was een bijkomende kostenpost voor het toernooi. Maar Ahoy-directeur Jolanda Jansen heeft die extra inspanningen en kosten, die overigens grotendeels door de kaartverkoop konden worden gedekt, er graag voor over. "We kregen er zoveel energie voor terug om dit op korte termijn toch voor de fans mogelijk te maken", vertelt Jansen. Naargeestig Want een editie zoals in 2021, dat nooit meer. Het toernooi werd toen, zoals ze zelf omschrijft, in een "naargeestige" sfeer afgewerkt. "De zaal was vorig jaar verschrikkelijk: zo leeg en zielloos. Ik zat amper in het stadion, ik wilde er niet zijn. Toeschouwers geven een ziel aan het gebouw. Ze zijn ontzettend belangrijk", zegt Jansen.

En dus pakte het toernooi de kans met beide handen aan toen er weer een beetje publiek mocht worden toegelaten. "We namen wel een klein risico, omdat we niet wisten of het publiek op zo'n korte termijn nog zou komen", aldus Jansen. Weer publiek Het is voor het ABN Amro-toernooi wel een hard gelag dat sportwedstrijden vanaf volgende week woensdag naar alle waarschijnlijkheid met volledige capaciteit door fans mogen worden bezocht. "Het is wat het is, maar twee jaar geleden ontsprongen wij juist de dans. Toen hadden we geluk. Vlak na ons evenement ging vrijwel alles op slot", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "Maar we zijn blij dat we het nu zo hebben kunnen doen en niet twee jaar op rij publiekloos zijn."

De toeschouwers hebben deze week in Ahoy overigens beperkt toegang. Ze kunnen alleen wedstrijden bekijken op de hoofdbaan en krijgen geen gelegenheid om op de kleinere banen of trainingsbanen een kijkje te nemen. Een groot gemis voor de liefhebbers, aangezien dit de plekken zijn waar ze dicht in de buurt van hun favoriete tennissers kunnen komen. Het zorgt voor een desolate sfeer in de trainingshal, waar het normaal gesproken van de mensen krioelt. Publiek na 22.00 uur De fans hebben overigens met nog een restrictie te maken: iedereen wordt na 22.00 uur geacht het stadion te verlaten vanwege de huidige coronamaatregelen, aangezien alle openbare gelegenheden na dit tijdstip moeten sluiten. En daar ging het dinsdagavond in Ahoy even mis tijdens de partij van Stefanos Tsitsipas. Toen duidelijk werd dat de partij van de populaire Griek tot na 22.00 uur zou duren, besloot de organisatie om het publiek tot en met het einde van de wedstrijd te laten zitten. De partij duurde uiteindelijk tot 22.20 uur.

