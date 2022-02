Autofabrikanten in problemen door aanhoudende grensblokkades met de VS

De blokkades met vrachtwagens in Canada beginnen nu ook de economie te ontregelen. De autofabrikanten Ford en Toyota melden dat ze de productie in fabrieken in Canada stilleggen of voor een groot deel terugschroeven. Door de blokkades bij de grens tussen Canada en de Verenigde Staten is er een tekort aan onderdelen ontstaan.

Met name de blokkade van de Ambassador brug tussen Detroit in Amerika en de stad Windsor in Canada veroorzaakt veel problemen. De brug is nu drie dagen geblokkeerd door Canadese vrachtwagenchauffeurs, die boos zijn dat ze door de federale overheid gedwongen worden om zich volledig te vaccineren.

Kwart van de handel

Over de brug wordt jaarlijks een kwart van de handel tussen Canada en de Verenigde Staten vervoerd. De blokkade is niet volledig, er is wel verkeer mogelijk van Canada naar de Verenigde Staten.

Vooral de autoindustrie wordt getroffen door de blokkade. Ford heeft al een fabriek gesloten en ook Toyota meldt problemen in zijn drie fabrieken in Canada. Verder is ook de export van agrarische producten voor een deel stil komen te liggen.

Ook in de provincie Alberta is een grensovergang geblokkeerd, deze weg is in beide richtingen dicht.

Ottawa

De actie van boze chauffeurs startte eind vorige maand toen het centrum van de hoofdstad Ottawa werd geblokkeerd. Later werden ook in andere steden zoals Toronto wegen geblokkeerd.

De Canadese premier Trudeau stelt zich tot nu toe onwrikbaar op. Hij is niet van plan om onder druk van de acties de maatregelen te versoepelen. Hij blijft vasthouden aan de strenge regels die in Canada gelden. Dat brengt hem in conflict met de conservatieve oppositie, die voor een deel openlijk achter de actievoerders staat.

Intussen maken steeds meer mensen zich zorgen over de gevolgen. De gouverneur van de centrale bank waarschuwde voor schade aan de economie en ook ministers van Trudeau's regering hebben hun zorgen geuit.