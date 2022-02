Lichaam vermiste Nederlandse vrouw in Italië gevonden

In de Noord-Italiaanse stad Vigevano is het lichaam gevonden van de 40-jarige Nederlandse Sara Lemlem die sinds 4 december vermist werd na een ruzie met haar Italiaanse partner. Lemlem heeft de Nederlandse nationaliteit, maar komt oorspronkelijk uit Ethiopië.

Haar lichaam werd door een groepje arbeiders op een bouwplaats gevonden in de liftschacht van een gebouw in aanbouw. De bouwplaats was op een paar minuten lopen van het huis van de vrouw.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De politie zegt alle scenario's open te houden en wacht op de resultaten van de lijkschouwing.

De vrouw verdween na een ruzie met haar partner. Voordat ze vertrok had ze gezegd dat ze terug wilde naar Nederland. De Italiaanse vriend van de vrouw zei op televisie dat hij niets met haar verdwijning te maken heeft.

In het Italiaanse opsporingsprogramma Chi l'ha visto zei hij dat ze na de ruzie naar buiten ging. "Ik dacht ik dat ze even wilde afkoelen. Maar Sara kwam nooit meer terug", zei hij.