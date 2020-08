Wekdienst 26/8: Storm richt lokaal schade aan • Dag twee hoger beroep Mladic

wekdienst 26/8 - NOS

Goedemorgen! De wielrenners strijden om de Europese titel op de weg en het is dag twee van het hoger beroep tegen oud-generaal Mladic.

Overal zijn zware windstoten mogelijk tot 90 km/uur, aan zee kunnen windstoten tot 110 km/uur voorkomen. Oorzaak van de harde wind? Storm Francis. In de loop van de middag neemt de wind in kracht af. Het is vandaag tamelijk bewolkt met verspreid buiige regen. Het wordt 18 tot 20 graden.

weer 26/8 - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is de tweede dag van het hoger beroep in de zaak van de Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic en hij zal waarschijnlijk ook zelf spreken. Mladic kreeg in 2017 levenslang van het Joegoslaviëtribunaal vanwege genocide en misdaden tegen de menselijkheid, begaan in Srebrenica. Daar ging hij tegen in beroep.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken brengt een bezoek aan Nederland als onderdeel van een tour door Europa. Om 17.00 uur heeft hij een ontmoeting met minister Blok. Aan het begin van de avond is er ook nog een korte ontmoeting met premier Rutte.

Vanmiddag strijden de wielrenners om de Europese titels op de weg. De wedstrijd is vanaf 13.45 te volgen via NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Van der Poel wordt genoemd als grote kanshebber. Hij heeft ervaren renners als Koen de Kort, Sebastian Langeveld en Pieter Weening om zich heen om hem naar de Europese titel te kunnen leiden.

Wat heb je gemist? Storm Francis, de eerste van het seizoen, ging vannacht tekeer. Op meerdere plekken is er schade ontstaan. Het gaat vooral om gevelschade, omgewaaide bomen en waterschade. In Den Haag raakte een vrouw lichtgewond doordat een boom omwaaide. Voorbijgangers hebben haar onder de takken vandaan gehaald. In Heerhugowaard viel een bouwsteiger om en in Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. Het puin kwam op straat terecht. Regionale omroep Rijnmond meldt dat er in de regio Rotterdam meer dan veertig meldingen van schade zijn. Het hoogtepunt van de storm was vanochtend tussen 04.00 en 05.00 uur, met plaatselijk windstoten van boven de 100 kilometer per uur. De code geel-waarschuwing geldt nog tot 08.00 uur vanochtend.

Ander nieuws uit de nacht: In Amsterdam-Zuid is vannacht opnieuw een man neergeschoten: hij is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. Over de dader is niets bekendgemaakt. In dezelfde straat werd gisteren ook een man neergeschoten. Volgens Het Parool ging het om een 23-jarige rapper die lid is van een rapformatie. Die groep wordt volgens de krant gelinkt aan internationale drugshandel. Of het schietincident van vannacht daarmee te maken heeft, is nog niet duidelijk.

De rellen in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers op sociale media: dat zei burgemeester Den Oudsten tijdens een gemeenteraadsvergadering. Door de arrestatie van drie vloggers is het nu een stuk rustiger in de stad. Den Oudsten wil websites en berichten op sociale media waar opgeroepen wordt tot rellen sneller uit de lucht kunnen halen. Dat is nu door wetgeving en privacyregels lastig, zegt hij.

Reizen met de trein wordt goedkoper voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar: op 1 september start de NS met de nieuwe jongerendagkaart. Daarmee kunnen jongeren de hele dag buiten de spits en in het weekend reizen voor 7,50. De NS kondigde de komst van het kaartje eerder al aan. Alleen de ingangsdatum en de uitwerking ervan waren onbekend. Door de coronacrisis komt de jongerenkaart later dan gepland.

En dan nog even dit: Vandaag gaat de eerste grote actiefilm sinds de coronatijd in première. De film, Tenet, werd geregisseerd door Christopher Nolan, bekend van films als Inception en Dunkirk. Filmproducenten wachten in spanning af of het de moeite loont om nu een film te lanceren. Veel producenten wachten nog even met het uitbrengen van hun film omdat ze twijfelen of er wel voldoende mensen op af zullen komen en er dus wel voldoende inkomsten zijn.

Tenet - AFP