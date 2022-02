Wederom hoofdrol voor Giroud bij ruime bekerzege Milan

In San Siro opende Rafael Leão na 24 minuten de score voor de thuisploeg. De Portugees werd met een strakke pass diep gestuurd door aanvoerder Alessio Romagnoli waarna hij de bal langs Lazio-doelman Pepe Reina schoof.

AC Milan heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi door Lazio met 4-0 te kloppen. In de halve finales treffen de 'Rossoneri' nu aartsrivaal en stadgenoot Inter, dat een dag eerder van AS Roma won .

De 35-jarige Fransman, afgelopen weekend uitblinker met twee doelpunten in het met 2-1 gewonnen competitieduel met Inter, was een paar minuten later ook verantwoordelijk voor de 3-0. Dit keer leverde Theo Hernandez een ragfijne voorzet af waar de spits alleen maar zijn voet tegenaan hoefde te zetten.

Franck Kessié bepaalde in de tweede helft, toen het duel al lang en breed gespeeld was, de eindstand op 4-0. Donderdag worden de andere twee kwartfinales in de Coppa Italia gespeeld. Juventus speelt thuis tegen Sassuolo en Atalanta ontvangt Fiorentina.