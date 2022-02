Truckers in Ottawa en bij de Amerikaanse grens: 'Wij gaan nergens heen'

Burgemeester Watson van Ottawa zei vandaag dat hij hoopt dat zijn verzoek aan de regionale politie voor meer troepen in het weekend wordt goedgekeurd. In de afgelopen weekenden kwamen tot nu toe de meeste mensen op de protesten af. De burgemeester is bang dat dat dit weekend weer zal gebeuren.

Toch is trucker Dave Steenburg niet onder de indruk. Hij maakt deel uit van de organisatie van het truckerprotest en overlegt onder meer met de politie. Hoewel hij inmiddels andere demonstratielocaties bezoekt, houdt hij nog veel contact met de demonstranten in Ottawa en is hij van plan zich weer bij hen aan te sluiten. "Die nieuwe regels zijn bedoeld om ons bang te maken, maar dat lukt niet."

Voor bepaalde overtredingen worden hogere boetes uitgedeeld, zoals het stoken van een vuurtje in het openbaar. Ook kunnen truckers sinds maandag worden gearresteerd als zij onnodig toeteren. Eerder kregen ze daarvoor alleen een boete. Maar omwonenden van de protesten waren naar de rechter gegaan en die stond arrestatie toe. Sindsdien is het stiller.

Voor de dertiende dag op rij demonstreren truckers in het centrum van de Canadese hoofdstad Ottawa. Zij blokkeren wegen en weigeren weg te gaan, ook al worden veel coronamaatregelen in de Canadese provincies langzaam opgeheven of versoepeld. Ondertussen ontstaan ook bij de grens naar de Verenigde Staten protesten. Ondanks de dreiging dat de politie ingrijpt, blijft een groep truckers volharden in hun protest.

'Dit is de ernstigste noodsituatie ooit in onze stad' - NOS

Minister Blair van Noodsituaties zei vandaag dat de regering hard aan het werk is om ervoor te zorgen dat de politie in Ottawa genoeg middelen en mankracht beschikbaar heeft om de demonstratie te beëindigen.

Steenburg is ook daar niet van onder de indruk. "Soms was er even meer politie, dan weer wat minder, maar wij zijn niet van plan weg te gaan." Ook de plannen die veel provincies hebben om sommige coronamaatregelen gefaseerd te laten aflopen, zijn niet genoeg voor de trucker om zijn protest te beëindigen: "Het is een stap in de juiste richting, maar we zijn niet het halve land afgereden voor een weinig betekenend compromis."

Volgens Steenburg kan het protest pas stoppen als alle maatregelen in het hele land worden opgeheven. Ook eist hij het aftreden van premier Trudeau.

Ook de Nederlands-Canadese Rita Meerdink stond tot vorige week ook met de cementwagen van haar zwager in Ottawa. Zij had graag willen blijven, maar vreesde voor geweld. "Mensen van buiten onze groep dreigden met geweld en ik kon niet slapen in mijn truck."

Ook protesten bij grensovergangen

Meerdink zit inmiddels weer thuis in British Colombia, tientallen uren verwijderd van Ottawa, maar ze zegt mogelijk toch weer actie te gaan voeren als in haar provincie grote blokkades komen: "Ik heb het gevoel dat we vooruitgang boeken en als het nodig is, wil ik mij misschien bij actievoerders voegen."

Inmiddels hebben de protesten zich uitgebreid naar grensovergangen met de VS. Zo blokkeren in Windsor, in het zuiden van de provincie Ontario, zo'n 74 trucks en auto's al drie dagen de Ambassador Bridge bij de grensovergang naar de Amerikaanse stad Detroit.