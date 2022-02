Eerste Spaanse bekerfinale Rayo Vallecano ver weg na thuisnederlaag tegen Betis

In de tweede helft kwam de Colombiaanse superspits Radamel Falcao in het veld bij Rayo Vallecano. Niet hij, maar Portugees international William Carvalho zorgde voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd.

Dankzij de overwinning begint Real Betis over drie weken in Sevilla met een voorsprong aan de returnwedstrijd. De andere halve finale gaat tussen Athletic Club uit Bilbao en Valencia. Die heenwedstrijd wordt morgen gespeeld, de return van die wedstrijd is ook over drie weken.

Topploegen Real Madrid en FC Barcelona werden in een eerder stadium al uitgeschakeld in de beker. Allebei door de traditionele cupfighter in Spanje, Athletic.