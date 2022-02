Invaller Murray als laatste door naar tweede ronde in Rotterdam

Andy Murray heeft zich als laatste geplaatst voor de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi. De Schot, op de valreep aan het deelnemersveld toegevoegd na de afzegging van Australian Open-finalist Daniil Medvedev, klopte Aleksandr Boeblik in twee sets: 7-6 (6), 6-4.

Murray was na een even hardnekkige als langdurige heupblessure ver afgezakt op de wereldranglijst maar is langzaam maar zeker weer terrein aan het terugwinnen. Dat ondervond de Kazach, die met zijn 31ste plaats op de mondiale ladder 64 posities hoger staat dan de inmiddels 34 jaar oude drievoudig grandslamwinnaar, aan den lijve.

Boeblik was hard op weg de eerste set binnen te slepen toen hij op 5-5 de service van Murray brak. Die rechtte echter de rug en sloeg onmiddellijk terug om in de tiebreak alsnog de set naar zich toe te trekken. In de tweede set had de Brit, in 2009 toernooiwinnaar in Rotterdam, aan één break genoeg om de partij in zijn voordeel te beslissen.