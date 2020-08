Weer meer cv-ketels verkocht, ondanks ambitie van aardgasvrij wonen

Een installateur bekijkt een cv-ketel - ANP

Het aantal verkochte cv-ketels is vorig jaar flink gestegen, blijkt uit de Gasmonitor. In 2019 werden 450.000 ketels verkocht, bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. In de Gasmonitor, opgesteld door Natuur en Milieu met behulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is gekeken naar de verkoopcijfers van alle warmtetechnieken, zoals hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels. Sinds 2016 nam het aantal verkochte cv-ketels elk jaar toe, maar vorig jaar was de stijging het sterkst. "De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen", zegt Rob van Tilburg van Natuur en Milieu. "Alle mensen die nu een nieuwe ketel hebben aangeschaft, zitten nog vijftien jaar vast aan gas. Terwijl het kabinetsbeleid erop is gericht om stapsgewijs huizen aardgasvrij te maken." Op dit moment is 91 procent van alle bijna 8 miljoen huizen aangesloten op aardgas. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat de eerste bestaande huizen van het aardgas afgehaald worden, tot in totaal 1,5 miljoen woningen in 2030. Meer warmtepompen verkocht Eerder deze week bleek al dat het voor een deel van de huiseigenaren nauwelijks haalbaar is om een investering in een duurzamer huis terug te verdienen, op zonnepanelen na. Toch zijn er vorig jaar relatief veel warmtepompen verkocht. Met 45.000 waren het er 25 procent meer dan in 2018. Onbekend is hoeveel hybride warmtepompen er verkocht zijn. Zo'n installatie bestaat uit een warmtepomp in combinatie met een hr-ketel die alleen op koude dagen het huis verwarmt. Verder groeide het aantal aansluitingen op een warmtenet met 3,5 procent tot boven de 400.000. Hoe moeizaam het aardgasvrij maken van verwarming ook verloopt, in de keuken gaat de transitie een stuk sneller. Van alle mensen die vorig jaar een nieuw kooktoestel kochten, koos 82 procent voor een elektrische kookplaat, vooral inductie.

Een HR-ketel stoot CO2 uit. Cijfers over het gemiddelde aardgasverbruik vorig jaar zijn nog niet bekend. In 2018 verbruikte een gemiddelde woning in Nederland 1270 kubieke meter aardgas. Dit leidde tot een uitstoot van 2270 kilo CO2. Volgens Natuur en Milieu komt dat overeen met het rijden van ruim 11.000 km in een gemiddelde benzineauto.