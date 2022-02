Hond rent veld op in Heerenveen waar Ajaxvrouwen eenvoudig winnen

Omdat Ajax enkele weken geleden niet voldoende speelsters op de been kon brengen wegens meerdere coronabesmettingen, werd het duel van 21 januari uitgesteld naar 1 februari. Maar in de dagen naar het verplaatste duel toe liepen de coronabesmettingen bij sc Heerenveen weer te hoog op. Daarop werd besloten de wedstrijd te verplaatsen naar 9 februari.

Tien minuten later viel het eerste doelpunt van de wedstrijd via aanvalster Chasity Grant. Romée Leuchter zorgde vlak voor rust voor de 0-2 en in de tweede helft maakte ze vanaf de strafschopstip de derde van de Amsterdamse ploeg.

Nikita Tromp bepaalde in de slotfase de eindstand op 0-4.

Ajax komt zaterdag opnieuw in actie in de eredivisie als PEC Zwolle naar Amsterdam komt. FC Twente speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.