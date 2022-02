Daarna gaat de blik al snel naar het Ice Ribbon-stadion, waar duidelijk wordt hoe bijzonder de Winterspelen gaan worden voor Irene Schouten. De Nederlandse schaatst om 14.06 uur de slotrit op de 5.000 meter.

Kan ze haar zege op de 3.000 meter een vervolg geven? Zo ja, dan ligt ze nog steeds op koers voor een kwartet aan gouden medailles, met de massastart en de ploegenachtervolging nog op haar programma.

De andere Nederlandse die in actie komt, al om 13.19 uur, is Sanne in 't Hof.