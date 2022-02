Einde coronamaatregelen in zicht: 'Logische stap, maar wel spannend'

Het kan verkeren: een maand geleden zat Nederland nog in lockdown, vandaag lijkt het einde van de coronamaatregelen in zicht. Het kabinet overweegt verregaande versoepelingen, zoals het schrappen van het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht. Experts vinden het een logische keuze om de teugels te laten vieren, hoewel artsen tegelijkertijd manen tot voorzichtigheid.

"Bij de cijfers van nu zijn versoepelingen logisch", zegt epidemioloog Esther Metting van het UMC Groningen. "Er zijn ongelooflijk veel positieve tests, maar die stijging zie je in de ziekenhuizen bijna niet terug."

Bovendien snappen veel mensen de huidige maatregelen niet meer, ziet Metting, die ook gedragswetenschapper is. "Vlak voor de kerstvakantie, toen de maatregelen strenger werden, was er behoorlijk veel draagvlak voor. Omikron kwam op ons af, er was een dreiging. Maar die is weggevallen, nu blijkt dat de meeste mensen niet zo ziek worden van omikron."

Niet proportioneel

Gisteren maakte het RIVM bekend dat het aantal positief geteste mensen de afgelopen week weliswaar is gestegen, maar minder hard dan de week daarvoor. Ook in de ziekenhuizen nam het aantal nieuwe coronapatiënten minder hard toe. Daarbij moet wel vermeld worden dat het virus nog altijd niet hard rondgaat onder mensen van boven de 60 jaar.

Op basis van die gegevens vindt epidemioloog en internist Olaf Dekkers van het Leids Universitair Medisch Centrum dat versoepelingen goed te verantwoorden zijn. "De maatregelen zijn niet meer proportioneel. Soms lijkt het wel alsof we willen voorkomen dat er iemand ziek wordt, maar we deden dit om te voorkomen dat de IC's in de problemen zouden komen. Er zijn nog een paar epidemiologische onzekerheden, maar eigenlijk kunnen we nu wel zeggen: dat gaat zeer waarschijnlijk niet gebeuren."

Volgens Dekkers heeft de onzekerheid te maken met de groep 60-plussers. "Stel dat zij nu allemaal tegelijk geïnfecteerd raken met omikron, dan zou het kunnen dat je meer mensen in de ziekenhuizen krijgt dan je wil." Maar dat is niet realistisch, zegt hij: "We bereiken de piek in het aantal besmettingen ongeveer nu, daarna gaat het virus dus minder makkelijk rond, ook onder 60-plussers."

Alma Tostmann, epidemioloog in het Radboudumc, zei in het NOS-radioprogramma Nieuws en Co dat haar ziekenhuis op dit moment nog de handen vol heeft aan coronapatiënten. Dat komt ook door de "extreme uitval" van personeel, legt ze uit: