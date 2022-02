AZ halvefinalist na soepele zege op B-ploeg van RKC

AZ heeft zich na een probleemloze 4-0 zege op RKC in Waalwijk geplaatst voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. In de eerste helft van de competitie verloor AZ nog met 1-0 bij RKC, nu had het de buit snel binnen.

Dani de Wit kon simpel scoren na geklungel van doelman Issam El Maach en die hielp AZ ook een handje bij de 0-2 door de bal tegen de voeten van AZ-spits Vangelis Pavlidis te boksen. Jesper Karlsson benutte daarna een strafschop voor de 0-3.

RKC, dat opmerkelijk genoeg niet in zijn sterkste opstelling aantrad, liet na de 0-1 nog wel twee kansen liggen: Lennerd Daneels trof via doelman Peter Vindahl de paal en Iliass Bel Hassani schoot van dichtbij naast. Na rust drong RKC niet meer aan en op aangeven van de sterk spelende Jordy Clasie tekende invaller Zakaria Aboukhlal nog voor 0-4.