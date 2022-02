Ajax speelt de zorgen even van zich af en vernedert Vitesse in bekerduel

Het buiten de witte kalklijnen roerige dagen belevende Ajax heeft de zorgen even van zich af kunnen spelen in de bekerwedstrijd tegen Vitesse. In de eigen Johan Cruijff Arena walste de bekerhouder met 5-0 over de Arnhemmers heen, goed voor een plaats bij de laatste vier. De perikelen rondom de afgelopen weekeinde teruggetreden Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van Ajax die zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's, hingen vanzelfsprekend als een sluier over het duel. Ajax-coach Erik ten Hag bekende kort voor het treffen "totaal verbijsterd" te zijn door het nieuws dat zondagavond naar buiten kwam.

Ajax-trainer Erik ten Hag in gesprek met Dusan Tadic en Steven Berghuis - ANP

Ook de spelers waren geraakt, voegde hij eraan toe. Maar ondertussen stond er nog wel een wedstrijd op het programma en daar moest vanaf dinsdagmiddag de focus naartoe. "Want we zijn wel een voetbalclub." Speldenprik Met Davy Klaassen op het middenveld voor de met corona kampende Ryan Gravenberch en Devyne Rensch op de plaats van rechtsback Noussair Mazraoui, die zondag geblesseerd uitviel tegen Heracles, duurde het even voordat Ajax op gang kwam. De eerste speldenprik kwam van Vitesse, maar doelman Remko Pasveer had geen moeite met de vrije trap van Sondre Tronstad. Daarna nam Ajax het heft stevig in handen, al kwam er een counter aan te pas om na een dik kwartier de score te openen. De snelle uitval na een Arnhemse hoekschop kwam via Dusan Tadic terecht bij Antony, die Jeroen Houwen met een bekeken schuiver verschalkte. In de dertigste minuut verdubbelde Sébastien Haller, na een fraai staaltje voetbal van Antony en een slimme doortikbal van Klaassen, de marge.

Berusting bij Vitesse-speler Tomas Hajek na de 3-0 van Sébastian Haller (22) - ANP