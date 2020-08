Filmwereld kijkt gespannen naar Tenet, eerste blockbuster sinds coronacrisis

"Het is de eerste blockbuster in maanden, die moet gaan laten zien dat het publiek nog steeds vertrouwen heeft in de bioscoop als ultieme manier om een film te ervaren", zegt Jeroen Huijsdens, hoofdredacteur van Holland Film Nieuws.

De ene na de andere filmstudio stelde sinds maart de premières van grote producties uit, waaronder de nieuwste episode van James Bond. Actiethriller Tenet zou eigenlijk in juli te zien zijn, maar de verschijningsdatum werd twee keer naar achteren geschoven. In Nederland is het vandaag dan echt zo ver. Fans van regisseur Nolan kijken er reikhalzend naar uit, en zij zijn niet de enigen.

Dreun

Het is geen toeval dat juist deze veelbelovende productie de eerste is die in tijden van corona verschijnt. "Warner Bros durft het aan met Tenet omdat Christopher Nolan een ambassadeur is van films in bioscopen. Hij vindt dat films die voor het grote doek gemaakt worden, daar ook te zien moeten zijn." Een perfecte testcase dus, die ook in IMAX, Dolby Cinema, 4DX én op 70mm te bekijken is.

Bioscoopketen Vue Cinemas hoopt dat de film een tegenwicht biedt aan de halfvolle zalen van de afgelopen maanden. "Tenet kan iets goedmaken. Bioscopen hebben wereldwijd een enorme dreun gekregen", zegt een woordvoerder. "In Nederland moesten ze hun deuren sluiten en konden ze vervolgens alleen open met minder capaciteit vanwege de overheidsmaatregelen. En dan ontbreken er ook nog grote releases."

Ten opzichte van topjaar 2019 hebben Nederlandse bioscopen en filmtheaters in de eerste helft van 2020 ruim de helft minder bezoekers getrokken. De bioscopen die zijn aangesloten bij Vue Cinemas kunnen volgens het bedrijf meestal maar 40 procent van de normale capaciteit bieden.

Ook Pathé hoopt dat Nolans "spektakelstuk" veel publiek trekt en daarmee een ommezwaai kan betekenen voor de filmwereld. "Wij hebben samen met onze bezoekers lang uitgekeken naar Tenet, en zijn blij dat we vanaf morgen deze topfilm kunnen gaan vertonen", aldus commercieel manager Doron Kurz. "Het zal geen verrassing zijn dat dit in de huidige tijd voor Pathé en de gehele branche een belangrijke release is, waar we veel van verwachten."