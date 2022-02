Chelsea na zuinige zegen naar finale WK voor clubs

De finale van het WK voor clubteams gaat tussen Chelsea en Palmeiras. Na de zege in de halve finales van het Braziliaanse Palmeiras op Al Ahly wisten de Londenaren een dag later van het Saudische Al Hilal te winnen, 1-0.

In het Mohammed Bin Zayed stadion in Abu Dhabi was Chelsea, in 2012 verliezend finalist, voor rust de bovenliggende partij. Toch had het de hulp van Al Hilal nodig om te scoren.

Yasser Al-Shahrani kopte een voorzet verkeerd weg, waarna de bal viel voor de voeten van Romelu Lukaku. De Belgische spits nam het cadeautje dankbaar aan en tekende zo voor de Engelse voorsprong.

Het conditioneel sterke Al Hilal, winnaar van de Aziatische Champions League, moest komen na rust, deed dat met overtuiging en kreeg Chelsea zelfs aan het wankelen.

De Spaanse keeper Kepa Arrizabalaga voorkwam met meerdere goede reddingen de 1-1 waardoor Chelsea, de winnaar van de Champions League, het zaterdag om 17.30 uur op mag nemen tegen Palmeiras.