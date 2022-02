Verstappens RB18: een auto vol vraagtekens met een grote 1 boven de neus

Verstappens teambaas Christian Horner is helder over het doel voor 2022. "We hebben een geweldig seizoen achter de rug en willen die lijn doortrekken. Max was fenomenaal in 2021 en we gaan er alles aan doen om de 1 nog jaren op Max' auto te houden. Dat wordt wel een flinke kluif omdat de regels enorm zijn veranderd, maar de voortekenen zijn goed. De samenwerking tussen Max en Sergio Pérez wordt cruciaal, maar Sergio zal na zijn debuutjaar bij ons alleen maar beter worden."

De 'launch' van Red Bull's kersverse wapen was vergelijkbaar met de virtuele presentatie die achterhoedeteam Haas vorige week verzorgde. De Amerikaanse renstal trapte als eerste F1-team af met heftig gefotoshopte afbeeldingen van hun nieuwe auto. Ook de RB18 gaat schuil achter digitale rookgordijnen. "We willen de concurrentie in dit stadium uiteraard niet op ideeën brengen, maar het hele chassis is veranderd", geeft Horner toe.

Topadviseur Helmut Marko was in een interview met de Duitse pers nóg eerlijker. "Deze presentatie is vooral voor de fans en de sponsors. Pas op de eerste testdag in Barcelona (23 februari, red.) ga je de echte auto zien." En inderdaad: een groot deel van de 'show' ging over de nieuwe hoofdsponsor. De Amerikaanse softwaregigant Oracle pompt de komende seizoen circa honderd miljoen dollar per jaar in Verstappens renstal.

De belangrijkste aspecten van de RB18 werden dus buiten beeld gehouden. "Echt bijna alles aan onze auto is nieuw. Het nieuwe reglement is de grootste verandering die deze sport de afgelopen dertig a veertig jaar heeft meegemaakt", licht Horner toe. "Vorig seizoen was heel zwaar. We vochten voor de titel terwijl we op hetzelfde moment een radicaal nieuwe auto moesten ontwerpen."

Verstappens teambaas is optimistisch, maar ook een tikje onzeker. "We denken dat de auto die nu tot leven komt goed is, maar we hebben door de grote wijzigingen geen idee waar de concurrentie mee komt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien."