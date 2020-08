Alle ogen op Mathieu: 'EK-parcours is Van der Poel op het lijf geschreven'

Mathieu van der Poel - ANP

Zelf noemt hij het "een rondje dat me moet liggen", kenners bestempelen hem als topfavoriet. Zeker is dat Mathieu van der Poel de ogen op zich gericht weet, tijdens de wegwedstrijd op de EK wielrennen in het Franse Plouay. Ook oud-profrenner Danny Nelissen, tegenwoordig analist en commentator van NOS Sport, dicht de Nederlandse kopman in Frankrijk goede kansen toe. Mede vanwege de 13,7 kilometer lange omloop over soms smalle wegen en vier colletjes, die het peloton dertien keer moet rijden. Nelissen: "Een dergelijk parcours is Van der Poel op het lijf geschreven. Het lijkt een beetje op de Amstel Gold Race." Zuid-Limburgs landschap Dus geen vlakke omloop, met genoeg klimmetjes om een demarrage te plaatsen, maar geen cols van de buitencategorie. "Het lijkt het meest op een parcours dat je ook in Zuid-Limburg zou kunnen uitzetten. En ook het wegdek is mogelijk in zijn voordeel. De wegen in Bretagne zijn niet altijd breed, dus je hebt techniek nodig om goed van voren te kunnen rijden. En het kan nog weleens vies weer zijn, daar aan de kust. Het is gewoon echt iets wat hem op het lijf geschreven is."

De EK-wegwedstrijd van de mannen is vanaf 13.45 uur live te volgen op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1.

"Het is echt een zwaar parcours, zeker als er gekoerst wordt." Wat in het voordeel kan zijn van Van der Poel, die onder meer tijdens de Amstel Gold Race van 2019 aantoonde altijd nóg een keer te kunnen gaan. Groeiende vorm Ook op de NK van afgelopen zondag liet de alleskunner op de fiets zien dat het met de inhoud wel goed zit. Van der Poel declasseerde de concurrentie met een solo van 45 kilometer. Nelissen: "Hij zal op de EK echt wel betere tegenstanders tegenkomen, maar je moet met Van der Poel wel rekening houden. Zijn vorm is groeiende en hij heeft een mooie prestatie geleverd op de NK."

Van der Poel rijdt iedereen op een hoop bij de NK wielrennen - NOS

"Daar zet ik Strade Bianche tegenover", vervolgt Nelissen, doelend op de teleurstellende vijftiende plek van Van der Poel in de Italiaanse klassieker. "Maar daar was het 40 tot 45 graden. Daar heeft hij volgens mij meer moeite mee dan met regen of koelere omstandigheden. Bovendien reed hij lek op een ongunstig moment. Ik denk dat hij gewoon heel goede kans maakt om de EK te winnen." Goed bezette sprinterskoers Ook al is de concurrentie in Plouay, anders dan op de NK, niet mals. Arnaud Démare, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Oliver Naesen, Pascal Ackermann; het lijstje grote namen is lang. Vooral sprinters en klassiekerspecialisten, inderdaad. Nelissen: "Ik ga er toch van uit dat het een sprinterskoers is." "Die vier klimmetjes kunnen Démare en Nizzolo wel aan. Démare is denk ik zijn grootste concurrent, die is in topvorm, is net nationaal kampioen van Frankrijk geworden. Die moet-ie ook kwijt zien te raken, want Démare, en ook Nizzolo, is sneller in de sprint."

Arnaud Demaré is volgens Nelissen de voornaamste concurrent van Van der Poel - ANP