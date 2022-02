Ten Hag aangeslagen door zaak-Overmars: 'Ik was verbijsterd, rampzalig dit'

"Het waren natuurlijk ongelooflijk slechte dagen", keek Ajax-trainer Erik ten Hag bij ESPN kort voor de bekerwedstrijd tegen Vitesse terug op de perikelen waarin de Amsterdamse club plots verzeild is geraakt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars trad afgelopen weekeinde terug wegens grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. "Ik was totaal verbijsterd. Dit is rampzalig."

Ten Hag sprak zijn medeleven uit naar de vrouwen die het leed is aangedaan. "Mijn eerste gedachten gaan naar hen uit. Ik heb het daar moeilijk mee. Iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Ik trek mij dan meer terug, ik ben wat stiller en heb minder energie dan normaal."

Verraden zegt Ten Hag, die in de driehoek met algemeen directeur Edwin van der Sar nauw samenwerkte met Overmars, zich niet te voelen. "Maar het komt wel hard aan. We waren net met iets moois bezig", verwijst hij naar het tot nu toe succesvol verlopen seizoen. "Dat wordt nu onderbroken."

Hij heeft Overmars inmiddels ook gesproken, maar over de inhoud wilde hij vanzelfsprekend niets prijsgeven. Ook de spelers waren geraakt, vertelde Ten Hag. "Natuurlijk, het raakt ons allemaal. Maar gisteren moest de knop weer om. We zijn een voetbalclub en er wacht ons weer een wedstrijd."