Knegt geniet altijd en overal, ook van een nederlaag

Als een asceet leefde Sjinkie Knegt de voorbije weken naar het olympisch shorttracktoernooi toe. In alle eenzaamheid en met zijn drie geboden voor Peking 2022 in de hand. 1: Loop geen corona op. 2: Blijf op de been. 3: Krijg geen straf. Het vierde en belangrijkste gebod hoeft hij niet te benoemen. Het is de gulden stelregel die Knegt al hanteert sinds hij zijn schaatsen voor de eerste maal onderbond. Vergeet niet te genieten.

Grondbeginsel Woensdag nam Knegt dat laatste grondbeginsel ter harte na zijn uitschakeling in de halve finales van de 1.500 meter. Vlak en emotieloos blikte hij terug op de wijze waarop hij door een beslissing van de jury definitief uit de race werd gezet. Hij was op het snelle ijs van de Capital Indoor Arena eenvoudigweg tekort geschoten, ook al waren snelheid en conditie naar eigen zeggen aanwezig. Geen seconde deed hij ook maar moeite om zich te verschuilen achter excuses. Zoals de penalty die hij opliep bij een ultieme passeerbeweging.

Knegt realistisch: 'Ik kan het gewoon net niet bolwerken' - NOS

"Ik loop gewoon achter de feiten aan. Terwijl ik het gevoel heb dat het er eigenlijk wel in zit." Jammer Hij wenste beslist niet te spreken van een mislukt individueel toernooi, ook niet nadat hij eerder op de 1.000 meter ook al tegen een straf was aangelopen. "Het is geen grote klap", zei hij. Wat het wel was? "Nou, eh, gewoon jammer." Achter die berustende woorden ging een gedachte schuil, zo bleek even later. Of hij zich op 'zijn' afstand geen ander afscheid van de Winterspelen had voorgesteld, luidde de volgende vraag. Het was genoeg om hem plots wél met enige felheid te laten reageren.

Bord "Ik heb hier niemand langs de baan met een bord zien staan dat dit mijn laatste olympische individuele race was. Over vier jaar zijn er toch weer Olympische Spelen? Of niet dan?" Hij kijkt altijd vooruit, wilde hij er maar mee zeggen. Naar 6 februari 2026 dus, als in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo de 25ste Winterspelen in gang worden geschoten. Maar om te beginnen naar de relay, die in China nog op het programma staat. Dagschema Wanneer hij moet aantreden? Knegt had geen idee. "Ik krijg iedere avond een appje waarop het schema van de volgende dag staat. Ik zie het wel." Vrijdag, als de halve finales dus worden verreden, en wellicht woensdag, wanneer de eindstrijd op het programma staat, staat de man die het shorttrack in Nederland op de kaart heeft gezet in China nog op het ijs. En dat belooft wat, voorspelde bondscoach Jeroen Otter. "Hij verkeert in de vorm van zijn leven."

Kramer Knegt is met stip de toonaangevendste figuur die het Nederlandse shorttrack ooit kende. Hij mag dan dezelfde initialen hebben als de man om wie het een krappe twee decennia lang draaide in het langebaanschaatsen en die eveneens uit Friesland komt, karakterologisch gezien staat Knegt diametraal tegenover Sven Kramer.

Sjinkie Knegt ziet dat hij net tekort komt in de halve finale van de 1.500 meter - Reuters

Langebaan mag in Nederland dan wel worden beschouwd als grote broer van het shorttrack, enige affectie heeft Knegt nooit getoond. Als klein jochie liet hij zich ooit fotograferen aan de zijde van Rintje Ritsma, op dat moment een grote meneer in de mondiale wereld van het 'echte' schaatsen. Cowboyschaatsen Het was in de tijd dat onbekend onbemind maakte en shorttrack met enig dedain 'cowboyschaatsen' werd genoemd, dat de Beer van Lemmer bij wijze van training een eenmalig uitstapje naar het shorttrack maakte. Op de baan werd hij vereeuwigd met een talentje uit Bantega. Wie de brutale blik zag waarmee de kleine, eigenwijze Knegt aan de zijde van Ritsma in de camera keek, wist genoeg. Dit wordt er eentje. Mensen die hem toen een grote toekomst voorspelden, kregen het gelijk volledig aan hun zijde. Hij ontbolsterde tot het type shorttracker dat alles in zich heeft om succesvol te zijn op een schaatsbaan van 111 meter lengte. Snelheid, inhoud, herstelvermogen, de kunst om zowel langs de binnen- als buitenkant te passeren of de klasse een race van kop af aan te kunnen dicteren. Knegt beheerst het métier van a tot z. Zolang de omstandigheden maar zwaar genoeg zijn.

Uitschuifbeen Geen rijder in het gehele internationale veld bovendien die een laatste bocht kan rijden als hij. En volstaan bovenstaande kwaliteiten onverhoopt niet om zijn tegenstanders achter zich te laten, dan beschikt hij een metertje voor de verlossende eindstreep nog altijd over dat magische uitschuifbeen. Knegt is een man met karakter. Een rijder die lijdt aan shorttrackdementie, zoals dat in Otters jargon heet. Gevallen? Verloren? Gewonnen? Extatisch? Bedroefd? Verbolgen? Woest? Schudden Het is hem om het even. Knegt beschikt over de gave om zijn gevoelens luttele minuten na een race te kunnen parkeren. Na winst of verlies is het een kwestie van drie keer met de kop schudden. Even juichen of balen en, hup, dóór naar het volgende nummer. Exact 400 dagen lang was hij eruit na zijn veelbesproken ongeluk met een houtkachel. De derdegraads verbrandingen die hij daarbij over zijn gehele lichaam opliep, volgden op een ongeval met een shovel, die 80 procent van de spieren van een van zijn benen doorkliefde.

Zoektocht Hij zocht bij zijn terugkeer op het ijs vergeefs naar de vertrouwde souplesse, die er tot zijn frustratie vaker niet dan wel was. Zonder een spoor van twijfel vervolgde de zoektocht naar de shorttracker die hij eigenlijk niet kende. Want de oude Sjinkie worden, zo wist hij, volstond niet om op de Olympische Spelen in de prijzen te vallen. Twee maanden voor Peking 2022 ging het roer om. In plaats van in de krachtruimte met gewichten te smijten, stapte hij dagelijks anderhalf uur op de racefiets. Met die andere benadering sloop ook de twijfel in het getergde lijf. Zou de aanpak tijdig vruchten afwerpen? Lege handen Knegt gaf het antwoord op het ijs van het Capital Indoor Stadium in Peking. Voor de derde maal staat hij op de Olympische Spelen. Met lege handen vooralsnog, maar beter dan ooit tevoren. "Ik heb me de afgelopen vier jaar nooit zo goed gevoeld als nu."

Sjinkie Knegt toont zijn zilveren medaille tijdens de Spelen van 2018 in Pyeongchang - ANP

In Sotsji kwam hij, als debutant, in 2014 tot brons op de 1.000 meter. Pyeongchang 2018? Daar was de bloedvorm weg, al won hij desondanks zilver op de 1.500 meter. Nu waren zijn tegenstanders niet beter, maar was het ijs eenvoudigweg te goed om het verschil te kunnen maken, klonk het.