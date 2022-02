Minister Ollongren: in mei 80 extra militairen naar Litouwen

Nederland gaat extra militairen leveren aan de NAVO-missie in Litouwen. Eerder werd al het voornemen bekend om van 270 naar 350 mannen en vrouwen te gaan, maar na een grote oefening in mei wordt dat plan ook concreet ingevuld.

Dat zei minister Ollongren van Defensie bij een bezoek aan Rukla, de stad in Litouwen waar de NAVO-troepen gelegerd zijn. Ze zijn daar als onderdeel van NAVO's Enhanced Forward Presence.

De oostgrens van de NAVO staat met de oplopende spanning in en rond Oekraïne extra in de belangstelling. Meerdere landen, waaronder Nederland, versterken hun aanwezigheid. In Litouwen gaat het naast de extra Nederlandse militairen om 350 extra mannen en vrouwen uit Duitsland. Die arriveren daar de komende dagen al. Denemarken heeft vier F16's naar Litouwen gestuurd.

'Artikel 5 in de praktijk'

Litouwen, maar ook de andere Baltische NAVO-landen Letland en Estland voelen zich gesterkt door de aanwezigheid van de buitenlandse militairen. "Hier, voor mijn ogen, zie je artikel 5 van het handvest van de NAVO in de praktijk", zei president Nausėda bij de ceremonie ter gelegenheid van vijf jaar NAVO-aanwezigheid in zijn land. "Een aanval op een lidstaat is een aanval op allemaal."

Dat is ook de reden dat de defensieminister Kajsa Ollongren (D66) zich meldde op de basis in Rukla. "De boodschap van vandaag is aan Litouwen, onze bondgenoot. De boodschap is aan onze troepen. En de boodschap is aan Rusland en Belarus: de grens van de NAVO is hier, en die is zichtbaar."