Keuze van 27,7 miljoen euro: 'Elke stap Ajax nu onder vergrootglas sponsors'

VodafoneZiggo en Adidas zijn de hoofdsponsors van de Ajax-mannen, ABN Amro is dat voor de vrouwen en internetbeveiliger Acronis van de jeugdploegen. Daarnaast zijn nog veertien andere bedrijven aan Ajax verbonden als 'partners' of 'sponsors'. Met onder meer Ziggo en ABN Amro zijn de contracten vorig seizoen nog verlengd.

Al die sponsors hebben contracten met de club. "In dat soort contracten staat vrijwel altijd een clausule dat het merk de sponsor niet in diskrediet mag brengen, dat dus de goede naam niet beschadigd mag worden", zegt sportrechtadvocaat Richard van der Zwan.

Ook sportrechtadvocaat Laurens Jolink noemt het logisch dat er in de contracten tussen Ajax en bijvoorbeeld VodafoneZiggo een passage over voortijdige beëindiging is opgenomen.

"Het hoofddoel van Ziggo bij zo'n sponsordeal is om de merknaam een betere positie in de markt te geven. Hoogstwaarschijnlijk is er daarom een clausule opgenomen dat het bedrijf de overeenkomst kan opzeggen als de naam publiekelijk in diskrediet wordt gebracht."

Is alleen een verdenking genoeg?

Dat sponsoren soms ook daadwerkelijk gebruik maken van zo'n clausule blijkt uit de afhandeling door Nike van de kwestie rond Manchester United-speler Mason Greenwood, die van verkrachting wordt verdacht. Het sportkledingmerk zette twee dagen geleden een punt achter het sponsorcontract met Greenwood, nadat de aanvaller was opgepakt.

"Hier zie je dat een verdenking al genoeg is voor Nike om te zeggen dat de marktpositie is verslechterd", zegt Jolink. Collega-advocaat Van der Zwan merkt op dat die stap bij individuen wel makkelijker wordt gezet. "Bij een club moet er wel echt iets mis zijn met de cultuur."

Rabobank-ploeg

Een goed voorbeeld hiervan is de Rabobank-wielerploeg. In 2012 zei de bank het sponsorcontract met de wielerploeg op naar aanleiding van een dopingzaak. Daar waren niet alleen renners bij betrokken, maar ook een ploegarts en een manager.

Toch denkt Jolink dat sponsoren als VodafoneZiggo serieus nadenken over de schade die de berichtgeving over Marc Overmars hun merk berokkend. "Als het een materiaalman was had het minder impact op het merk, hoewel de verdenking ook dan uiteraard zeer ernstig blijft. Maar het gaat nu om de technisch directeur. Die maakt een groot onderdeel uit van het aanzien van de club."

Krachtig merk

Elke stap die Ajax nu zet ligt onder een vergrootglas van de sponsors, zegt ook Van der Zwan. Hij snapt dat zij het onderzoek afwachten. "Als Ajax de organisatie grondig doorlicht, dan zullen ze waarschijnlijk blijven. Dan zien ze een krachtig merk dat eerlijk en open reageert."

Maar het muntje kan ook de andere kant opvallen. "Het is een ander verhaal als zou blijken dat algemeen directeur Van der Sar al langer op de hoogte was", zegt Van der Zwan. Van der Sar zegt dat dat niet het geval is. Maar anonieme werknemers schetsen een ander beeld in NRC en AD.