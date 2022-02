Jelistratov rijdt in Peking rond met hartje voor Lara van Ruijven

Direct na de 1.500 meter stortte hij zichzelf in de boarding, zichtbaar geemotioneerd. Of hij zilver of brons had, wist hij nog niet, maar het feit dat hij een medaille had gewonnen, was genoeg voor een tranendal bij Semjon Jelistratov.

De Rus, die vier jaar eerder in Pyeongchang brons pakte achter Lim Hyo-jun en Sjinkie Knegt, is niet langer de topfavoriet in het shorttracken.

Waar hij in het verleden Europese titels, wereldrecords en ook olympisch goud verdiende, is het de laatste jaren knokken voor eremetaal.