Hendriks countert uitspraken Van der Poel: 'Olympisch kampioen onwaardig'

"De uitspraken van Nils van der Poel zijn een olympisch kampioen onwaardig." Met die woorden wil technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF korte metten maken met de aantijgingen van de Zweedse schaatser die stelde dat de Nederlanders door middel van een 'ijslobby' invloed uitoefenen op de ijsmeester in Peking.

"Het zijn woorden waar wij ons ver van distantiëren", zegt Hendriks, die niet snapt waar Van der Poel zich druk om maakt. "Het meten van de ijstemperatuur gebeurt al twintig jaar. En iedereen die vaker op schaatsbaan komt ziet dat alle landen contact hebben met de ijsmeester."

'Corruptie'

Van der Poel, die zaterdag goud veroverde op de 5 kilometer en ook geldt als grote favoriet op de 10 kilometer, plaatste zijn aanval op de KNSB en TeamNL na een artikel op schaatsen.nl.

Daarin was te lezen dat bewegingswetenschapper Sander van Ginkel geregeld contact heeft met de man die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het ijs in Peking. "Dit is corruptie", foeterde Van der Poel, die ook sprak over de grootste schande ooit in de schaatssport.

In het bewuste artikel zegt Van Ginkel over zijn gesprekken met de ijsmeester dat hij 'zeker de eerste dagen het idee had dat het effect sorteerde.'