Russen vragen Poetin in petitie om Tsjetsjeense leider te ontslaan

"Al 15 jaar leidt Ramzan Kadyrov de Tsjetsjeense Republiek. In die tijd veranderde hij de regio in een aparte staat binnen de Russische Federatie. Tsjetsjenië heeft zijn eigen regels, terwijl Russische wetten niet gerespecteerd worden". Zo begint een opvallende Russische burgerpetitie die sinds afgelopen zondag online staat. Voor een dergelijk initiatief is moed nodig, want zoiets publiceren of ondertekenen kan leiden tot arrestatie of straffen.

In de petitie wordt president Poetin opgeroepen om de Tsjetsjeense leider Kadyrov te ontslaan vanwege ernstige mensenrechtenschendingen. In twee dagen zijn al meer dan 150.000 handtekeningen verzameld.

Kadyrov regeert de islamitische regio Tsjetsjenië met harde hand. De afgelopen weken vestigde hij opnieuw de aandacht op zich. Hij bedreigde mensenrechtenactivisten en journalisten. Hij zou ze willen vermoorden en onthoofden. Een aantal van hen is Rusland ontvlucht.

Familie Jangoelbajev

Het begon vorige maand met de hardhandige arrestatie van Zarema Moesajeva, de moeder van de Tsjetsjeense mensenrechtenactivist Aboebakar Jangoelbajev. Ze werd eind januari door Tsjetsjeense veiligheidsdiensten opgepakt in de Russische stad Nizjni Novgorod en vervolgens met geweld meegenomen naar Tsjetsjenië. Daar staat haar tien jaar gevangenisstraf te wachten.

Een Tsjetsjeens lid van het Russische parlement dat nauwe banden met Kadyrov heeft, zei openlijk dat hij 'bloedwraak' op Jangoelbajev wil nemen en ook ook dat hij de hoofden van Jangoelbajevs famileideden wil afhakken. Hoge Tsjetsjeense functionarissen schaarden zich achter deze dreigementen, Jangoelbajevs vader en zus vluchtten daarop naar het buitenland.

Volgens Jangoelbajev zitten de autoriteiten achter zijn familie aan vanwege zijn kritiek op Kadyrov en de mensenrechtensituatie in Tsjetsjenië. Op het moment dat zijn moeder gearresteerd werd, zat hij zelf in Georgië, maar dat land is hij nu ontvlucht. Hij zou in de Georgische hoofdstad Tblisi al een tijd door onbekenden gevolgd zijn.

"De achtervolgingen houden ongetwijfeld verband met de bedreigingen van Tsjetsjeense topfunctionarissen tegen mij en mijn familie", aldus Jangoelbajev tegen Radio Free Europe. "In het huidige Tsjetsjenië worden de rechten van slechts één persoon gerespecteerd en dat is Ramzan Kadyrov."

Handlangers van terroristen

Kadyrov zelf heeft alle landen opgeroepen om leden van de familie Jangoelbajev terug te sturen naar Tsjetsjenië. Hij zegt dat hen beschermen gelijkstaat aan "het steunen van terroristen". Hij voegde eraan toe dat hij "terroristen en hun handlangers altijd heeft vernietigd en dat altijd zal blijven doen".

Niet lang daarna begon Kadyrov kritische Russische journalisten van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta en televisiezender Dozjd te bedreigen. Allen deden verslag van de arrestatie van Moesajeva en Kadyrovs bedreigingen. Kadyrov noemde hen "handlangers van de terroristen" en riep op tot strafrechtelijke vervolging van de journalisten.

Onderzoeksjournalist Jelena Milasjina van Novaja Gazeta vluchtte deze week op aandringen van de krant naar het buitenland. Ze deed door de jaren heen veel onthullingen over mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. De krant en tv-zender Dozjd hebben een klacht ingediend bij de Russische onderzoekscommissie en een beroep gedaan op president Poetin om te helpen in deze situatie.