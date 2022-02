Voor Knegt eindigt de 1.500 meter ook met een straf, Roes vierde in B-finale

De olympische titel was voor de Zuid-Koreaan Hwang Daeheon, de nummer veertien op deze afstand vier jaar geleden. Een fotofinish moest duidelijk maken naar wie zilver en brons gingen. De Canadees Steven Dubois was de gelukkige. Brons ging naar de ervaren Rus Semjon Jelistratov.

Voor debutant Sven Roes bleek de finale ook nog een brug te ver. Daarin finishte het talent als vierde, goed voor de veertiende plaats in het eindklassement. Itzhak de Laat ging er in de kwartfinale na een val uit.

Knegt finishte als derde in zijn halve finale, maar werd later bestraft voor een armblok. Voor Knegt resteert alleen nog de olympische aflossing, later in het toernooi. Individueel komt hij niet meer in actie. Op de 1.000 meter kreeg de schaatser uit Bantega in de kwartfinale twee straffen opgelegd.

De Olympische Spelen verlopen voor Sjinkie Knegt tot nu uiterst teleurstellend. Hij blijft in Peking ook op de 1.500 meter zonder olympische medaille. De winnaar van zilver vier jaar geleden en houder van het wereldrecord op deze afstand slaagde er woensdag in Peking niet in een finaleplaats op zijn favoriete afstand af te dwingen.

Knegt veroverde op de laatste twee Winterspelen een medaille. In 2014 in Sotsji was hij de eerste Nederlandse shorttracker met olympisch eremetaal, brons op de 1.000 meter. Vier jaar volgde in Pyeongchang zilver op de 1.500 meter, de afstand die hem heel goed ligt.

Het succesverhaal van de Fries stokte in 2019, toen hij zware brandwonden opliep bij een ongeluk in zijn huis. Het revalidatieproces van Knegt, die kampte met brandwonden aan gezicht, benen en voeten, nam lang in beslag. Het was zelfs de vraag of de 'Schicht van Bantega' wel zou terugkeren op het internationale podium. Het lukte hem echter de aansluiting met de top te hervinden.

Teleurstellend optreden op 1.000 meter

In maart vorig jaar was er voor het eerst weer succes op een internationaal titeltoernooi: brons bij de Europese kampioenschappen in Gdanks op de 1.500 meter. De focus ging op de Spelen in Peking, waar zijn eerste optreden op de 1.000 meter teleurstellend was. In de kwartfinales, eerder deze week, deden twee straffen hem de das om.

De herkansing moest woensdag in Capital Indoor Stadium volgen. De 32-jarige shorttracker ging in de kwartfinales vlotjes verder, maar in de halve finale had hij moeite zich vooraan te handhaven. Hij blokte vervolgens de Hongaar John-Henry Krueger onreglementair, waardoor hij niets had aan zijn derde plaats.

Veel straffen deze winter

"Ik ben blij dat ik hier sta, maar ik kwam gewoon tekort in de laatste vier rondjes", gaf Knegt ruiterlijk toe. "Ik was in de race misschien wat te nonchalant met acht, negen rondjes vlogen er ineens vier voorbij. Ik kon het niet afmaken, miste de hoge snelheid."

Niet voor het eerst deze winter liep hij weer tegen een straf aan. De nieuwe regels, waar hij al eerder in het olympisch toernooi over klaagde, zijn niet in zijn voordeel. "Die zitten er bij mij nog niet goed in", zei hij balend.

Knegt is zeker nog niet van plan te stoppen. Eerst volgt in Peking nog de aflossing, waarop de Nederlandse ploeg tot de medaillekandidaten behoort. "Ik vind het nog steeds een fantastisch spelletje. Aan stoppen denk ik niet. Op de aflossing zijn we sterk, is nog alles mogelijk."