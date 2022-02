Primeur shorttracksters: voor het eerst naar olympische finale aflossing

De Nederlandse vrouwen hadden een zware loting voor de halve finales van de aflossing. Het Oranje-kwartet, dat vier jaar geleden op spectaculaire wijze brons veroverde in Pyeongchang, was ingedeeld met de sterke Chinese en Italiaanse ploeg (vier jaar geleden zilver). Polen vormde de vierde ploeg. Voor de nummers een en twee lag een startbewijs in de finale klaar.

Vorig jaar bij de WK in Dordrecht stuntten de vrouwen van bondscoach Jeroen Otter met de eerste wereldtitel in de geschiedenis voor Oranje op de discipline. De ploeg die toen in Nederland op het ijs stond en Frankrijk, Rusland en Italië achter zich liet, stond woensdagavond plaatselijke tijd in Peking ook weer op het ijs.

Bondscoach Jeroen Otter zag een sterk rijdend viertal. Schulting, Poutsma, Velzeboer en Van Kerkhof waren gefocust. De ploeg, dit seizoen goed voor drie overwinningen in vier wereldbekerwedstrijden, nam de koppositie in, voor China en Italië. Polen had als nummer vier weinig in te brengen.

Italië valt al vroeg weg

Van de finalekandidaten viel Italië, vier jaar geleden goed voor zilver, al snel weg. Daarna reden de Nederlandse vrouwen een relaxte race. Voor Nederland en China was de druk eraf. Het Oranje-kwartet vierde de finaleplaats uitgebreid op het ijs. Zondag kan de ploeg geschiedenis schrijven met olympisch goud.