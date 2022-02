'Dickpics zijn machtsvertoon, wangedrag en soms onhandigheid'

The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en ex-Ajaxbestuurder Marc Overmars zijn slechts twee recente voorbeelden van mannen die vrouwen ongevraagd foto's zouden hebben gestuurd van hun piemel. Enquêtes suggereren dat met name jonge vrouwen regelmatig zogenoemde dickpics krijgen per app. Maar waarom doen die mannen dat? Ze kunnen er verschillende redenen voor hebben, legt seksuoloog Yuri Ohlrichs uit. "Het is een wat onhandige manier van seksuele aandacht vragen. Maar het kan ook dat ze iemand willen kleineren: kijk eens wat ik durf, en zo weinig beteken je voor me, of ik heb heel veel macht. Daarnaast kan het ook een behoefte aan complimenten zijn." 'Helft van jonge vrouwen kreeg dickpic' Er zijn geen exacte cijfers hoe vaak het voorkomt in Nederland. Brits onderzoek uit 2018 geeft wel een idee van hoe veelvoorkomend het probleem is onder jongere generaties. Bijna de helft van alle ondervraagde vrouwen van 18 tot en met 36 jaar oud gaf aan eens of vaker een dickpic te hebben ontvangen. Van deze groep gaf bijna negen op de tien aan dat ze er nooit om hadden gevraagd.

Quote Ik ben blij dat ik geen jong meisje was, want dan was ik zeker wel geschrokken. Schrijfster Stella Bergsma

Het overkwam ook schrijfster en columnist Stella Bergsma. Zij kreeg de eerste in 2014, zegt ze in podcast De Dag op NPO Radio 1. "Ik was er niet door gechoqueerd, maar ik ben ook al wat ouder. Ik was toen blij dat ik geen jong meisje was, want dan was ik zeker wel geschrokken. Dan ben je kwetsbaarder." Dat beaamt de Rutgers-seksuoloog Ohlrichs. Een ongevraagde dickpics kan volgens hem zeer intimiderend zijn voor de ontvanger. "In dat geval is het gewoon seksueel overschrijdend gedrag, punt." Het sturen van pikante selfies kan overigens wel onderdeel zijn van iemands seksleven. Zeker voor jonge mensen bij wie het sociale leven voor een belangrijk deel op hun smartphone plaatsvindt, zegt Ohlrichs. "Maar je moet van tevoren wel checken of dat oké is als je seksuele foto's stuurt." Op Twitter geven vrouwen elkaar tips hoe je daders achter ongevraagde dickpics het beste kunt aanpakken. Bijvoorbeeld door te zeggen: 'Oei, heb je daar al eens een dokter naar laten kijken?' of te zeggen dat het delen van minderjarige geslachtsdelen strafbaar is:

Als ik een dickpic krijg stuur ik gewoon deze foto terug. Hoor je nooit meer wat van ze. pic.twitter.com/iqgMe9gubv — Kim Boon (@KimBoon94) February 7, 2022

Ongevraagde dickpic in je DM? Vraag waarom ze een minderjarige piemel naar je sturen en zeg dat je ‘m doorspeelt naar de politie. 👍 pic.twitter.com/u8XXMSgDzh — SHERRY FENDER (@Gewoon_Sher) November 9, 2021

Wat mannen proberen te bereiken door onverwachts zo'n foto te delen, ook dat verschilt per geval. De een hoopt er bijvoorbeeld seksuele interesse mee op te wekken, zegt evolutionair psycholoog Mark van Vugt. "En daar maken mannen een vergissing. Zij zijn namelijk over het algemeen meer geïnteresseerd in expliciet seksueel materiaal dan vrouwen." Dat verklaart volgens hem ook waarom mannen vaker pornosites bezoeken. "Ze verliezen uit het oog dat vrouwen daar minder een fysiologische reactie op hebben."

Quote Machtige mannen interpreteren toevallige gebaren nog vaker als seksuele interesse. Mark van Vugt, evolutionair psycholoog Vrije Universiteit Amsterdam