'Derde steunpakket loopt door tot zomer 2021, wordt afgezwakt'

Het kabinet gaat tot ver in 2021 miljarden stoppen in een nieuw steunpakket voor bedrijven die vanwege de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Voor dat derde pakket komen wel minder bedrijven in aanmerking en de vergoedingen worden steeds minder royaal, melden Haagse bronnen tegen het AD.

Het nieuwe pakket moet op 1 oktober ingaan en wordt mogelijk volgende week gepresenteerd. Volgens het AD is het kabinet dicht bij overeenstemming.

NOW-regeling

Het kabinet wil in het nieuwe pakket alleen bedrijven helpen die nog niet zonder overheidssteun kunnen voortbestaan, zoals ondernemingen in de horeca of culturele sector.

De belangrijkste verandering betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), aldus de krant. Op dit moment betaalt de overheid 90 procent van de salarissen bij ondernemingen die minstens 20 procent omzetverlies lijden. Vanaf 1 oktober zouden alleen nog bedrijven met 30 procent omzetverlies in aanmerking komen voor de NOW.

Verder wordt het deel van loonsom die de overheid voor zijn rekening neemt afgebouwd, van 90 naar achtereenvolgens 80, 70 en 60 procent. Bedrijven krijgen meer ruimte om overtollig personeel te ontslaan. Ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zullen behouden blijven.

Het eerste noodpakket werd in maart van kracht en liep tot 1 juni. De maatregelen zouden 10 tot 20 miljard gaan kosten. In het tweede pakket werd nog eens 13 miljard euro uitgetrokken voor ondernemers. Het nieuwe pakket wordt verlengd tot volgend jaar zomer en heeft dus een veel langere looptijd dat de eerste twee steunpakketten.