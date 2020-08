Coalitie dicht bij akkoord over nieuw steunpakket

Het kabinet komt met een nieuw steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Volgens Haagse bronnen worden de steunmaatregelen afgezwakt ten opzichte van de eerdere pakketten. Het huidige (tweede) steunpakket loopt af op 1 oktober en voor de periode daarna komt er een derde, met een langere looptijd.

De coalitie praat er al weken over en ook vandaag is de financiële steun weer onderwerp van overleg. Eerst in het kabinet, daarna ook met de fractiespecialisten van de regeringspartijen en met werkgevers en werknemers.

Naar verluidt is de coalitie dicht bij een akkoord, maar zijn er tijdens de onderhandelingen al verschillende dingen veranderd ten opzichte van eerdere plannen. Mogelijk wordt het nieuwe steunpakket vrijdag bekendgemaakt.

NOW-regeling

Volgens het AD wil het kabinet in het nieuwe pakket alleen nog de zwaarst getroffen sectoren helpen, zoals de evenementenbranche, de horeca en de culturele sector.

Op dit moment betaalt de overheid op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 90 procent van de salarissen bij ondernemingen die minstens 20 procent omzetverlies lijden. Vanaf 1 oktober komen alleen nog bedrijven met 30 procent omzetverlies in aanmerking voor de NOW, zegt de krant.

Verder wordt volgens het AD het deel van loonsom die de overheid voor zijn rekening neemt afgebouwd, van 90 naar achtereenvolgens 80, 70 en 60 procent. Bedrijven zouden meer ruimte krijgen om overtollig personeel te ontslaan. Ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zouden in het nieuwe steunpakket terugkeren.

Het eerste noodpakket werd in maart van kracht en liep tot 1 juni. In het tweede pakket, dat dus loopt tot oktober, werden de voorwaarden ook al aangescherpt.

De betrokken ministers wilden er vanochtend weinig over zeggen. Ze benadrukten allemaal dat de gesprekken nog lopen. Minister Hoekstra van Financiën zei dat het kabinet "zal doen wat in de volgende fase nodig is voor burgers en bedrijven". Volgens hem wordt er dag en nacht aan gewerkt. Hij voegde eraan toe dat de plannen binnenkort worden bekendgemaakt, maar hij weet nog niet of dat deze week al kan of dat het kabinet meer tijd nodig heeft.