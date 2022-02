Jacobellis poetst frustratie uit 2006 eindelijk weg met eerste goud

Ze had de finish al in zicht. Het eerste goud op het nieuwe nummer snowboardcross zou in 2006 voor haar zijn, voor Lindsey Jacobellis. Maar toen ging het mis.

Jacobellis wilde nog een fraaie manoeuvre uit haar hoge hoed toveren en ging daarbij onderuit. Ze moest de zege aan de Zwitserse Tanja Frieden laten. Zilver was haar troostprijs.

In de drie Spelen die volgden was ze steeds van de partij, maar ze kwam nooit meer in de buurt van de zege. Tot woensdag in Peking.