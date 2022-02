Politiebonden roepen leden op om niet te handhaven bij actie nachthoreca

De politievakbonden roepen hun leden op om komend weekend geen boetes uit te delen als horecazaken uit protest tegen de coronabeperkingen de deuren openen. Ze vragen agenten om "zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek". Het is de bedoeling dat er bij incidenten zoals vechtpartijen wel wordt opgetreden, zeggen de bonden. Ze voeren actie voor een betere cao.

Clubs in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Groningen willen vanaf zaterdagavond 21.00 uur weer open. Ze hebben zich verenigd onder de naam 'De nacht staat op' en zijn het zat dat ze al zo lang dicht zijn. Sinds de laatste versoepelingen, eind januari, mag de horeca tot 22.00 uur open zijn. Binnen is een vaste zitplaats verplicht.

Het kabinet is van plan de openingstijden voor de horeca verder te verruimen. Het precieze sluitingstijdstip staat nog niet vast, maar mogelijk mogen horecazaken straks tot middernacht open zijn. Ook is het plan om aan het eind van de maand de verplichte anderhalve meter te laten vervallen.

Koninklijke Horeca Nederland spreekt van een stap in de goede richting, maar hoopt dat er voor de nachthoreca nog meer in het vat zit. "Wat ons betreft gaan alle beperkende maatregelen van tafel." Komende dinsdag is er weer een coronapersconferentie, dit keer met alleen minister Kuipers. De nachthoreca wil de actie van komend weekend hoe dan ook doorzetten.

Boa's terughoudender

De taak om te handhaven op de coronaregels ligt vooral bij de gemeenten, en daarmee bij de boa's. "De politie is er vooral om handhavers te ondersteunen bij hun werkzaamheden", zegt de Landelijke Politie.

Maar volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van vakbond ACP hebben de meeste gemeenten geen boa's en komt dan de handhaving juist neer op de politie. "Ik denk dat nog geen 30 procent van de gemeenten handhavers tot zijn beschikking heeft. In gemeentes zonder boa's moet de politie dus wel ingrijpen bij overtredingen, anders gebeurt er niets."

De politiebonden hebben de boabonden gevraagd om solidair te zijn met hun actie. Vakbond BOA ACP zegt vooral om veiligheidsredenen te willen meewerken aan het politieprotest. "We treden altijd samen met de politie op in het nachtleven omdat zij een betere uitrusting hebben", zegt voorzitter Richard Gerrits. "Op het moment dat zij niet aanwezig zijn, gaan we voor eigen veiligheid. Dat betekent dat boa's terughoudender zullen zijn."

Hoe de boa's zich komend weekend precies moeten opstellen, is voor een groot deel afhankelijk van de gemeenten. De komende dagen wordt daarover overlegd.

Niet meer te houden

Minister Adriaansens (Economische Zaken) zei onlangs dat horecazaken die zich niet aan de regels houden een boete riskeren. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat hij ervan uitgaat dat de politie komend weekend optreedt als mensen op grote schaal de regels aan hun laars lappen.

Wel zei hij dat wat de gemeenten betreft de regels eerder versoepeld hadden kunnen worden. "Het is niet meer te houden", aldus Bruls. "In januari was al duidelijk dat omikron minder ziek maakt."

De horecazaken die meedoen aan het protest zeggen wel te gaan controleren op het coronatoegangsbewijs. Soms gebeurt dat met tegenzin, zoals bij de Groningse club Paradigm. "We hadden verwacht en gehoopt dat dit ook een belangrijk onderdeel zou worden van het protest, om gezamenlijk een vuist te maken. Dat is helaas niet het geval", staat op de Facebookpagina van de horecazaak.