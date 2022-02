DNB nauw betrokken bij slavernij: 'Racistische ideeën raken ons diep'

De Nederlandsche Bank (DNB) was nauw betrokken bij de Nederlandse slavernij; het startkapitaal van DNB kwam deels van ondernemers die directe belangen hadden in de plantageslavernij. Vooraanstaande DNB'ers waren persoonlijk, bestuurlijk en politiek betrokken bij koloniale slavernij - meer zelfs dan hun tijdgenoten. Dat staat in een nieuw onderzoek van drie historici, die het uitvoerden in opdracht van De Nederlandsche Bank zelf. Ook verleende DNB zijn financiële diensten aan ondernemingen en handelshuizen die betrokken waren bij de slavernij. 'Bijdragen aan verwerking' "De bevindingen zijn behoorlijk stevig bij ons binnengekomen", zegt DNB-president Klaas Knot. "Het onderzoek onthult een tot nu toe onbesproken deel van de geschiedenis van DNB. De geschiedenis van De Nederlandsche Bank is nauw verweven met de geschiedenis van de trans-Atlantische slavernij." DNB anno 2022 staat volgens de directeur niet los van zijn verleden. "Het leed dat slaafgemaakten in die periode ondergingen is onbeschrijfelijk. Dat betreur ik zeer, samen met de hele directie van De Nederlandsche Bank." Daarom gaat de bank een aantal stappen ondernemen, met als eerste dus het openbaren en erkennen van de geschiedenis. "Wij kunnen als DNB bijdragen aan de verwerking van het leed." Excuses Britse bank Ook gaat DNB in gesprek met medewerkers en maatschappelijke organisaties, in het bijzonder met mensen die geraakt zijn door deze geschiedenis. Dat doen ze onder begeleiding van Freek Ossel, voorzitter van de regiegroep van het nationaal trans-Atlantische slavernijmuseum. Later in het jaar deelt de bank de resultaten van deze gesprekken en maakt het bekend wat het met de uitkomsten van het onderzoek gaat doen. "We zijn ons bewust van de huidige discussie over het Nederlandse slavernijverleden", zei DNB bij de start van het onderzoek in een verklaring. Volgens de onderzoekers heeft de Bank of Engeland als voorbeeld gediend. Een tijd terug liet die bank zijn rol in de Britse slavernij onderzoeken en bood naar aanleiding van de uitkomsten excuses aan. DNB heeft nog geen excuses aangeboden, maar Knot zegt dat hij niet uitsluit dat dat later in het jaar alsnog wordt gedaan.

De oprichting van De Nederlandsche Bank in historisch perspectief De oprichting van DNB in 1814 was onderdeel van het beleid van koning Willem I, gericht op herstel van de Nederlandse Staat. In de jaren ervoor, van 1810 tot 1813, was Nederland onderdeel van Napoleons Frankrijk. Willem I wilde van Nederland een sterk koninkrijk maken, en vond koloniën daarvoor noodzakelijk. Om dat te doen moest hij een goede relatie hebben met de Britten, dus schafte Willem I in 1814 de trans-Atlantische slavenhandel af. Alhoewel de slavenhandel officieel werd verboden, duurde het nog tot 1863 totdat slavernij in de koloniën werd afgeschaft. In de koloniën werden grondstoffen geproduceerd, die in Nederland verwerkt en verhandeld zouden worden. De Nederlandsche Bank werd opgericht om in het moederland voor kapitaal en een afzetmarkt te zorgen.

"Veel van de financiële elite was heel erg betrokken bij de slavernij", zegt Karwan Fatah-Black, universitair docent slavernij in Leiden en een van de drie onderzoekers. De historicus legt uit hoe dat zit:

'Oprichters en investeerders DNB betrokken bij koloniale slavernij' - NOS

De onderzoekers hebben bestuurders en kapitaalverstrekkers van DNB onderzocht en gekeken hoe ze betrokken waren bij de slavernij. Zo stuitten ze onder meer op Johanna Borski en Jacobus Hermanus Insinger. Borski leverde 40 procent van het startkapitaal van DNB. Dat kapitaal kwam deels voort uit de arbeid van 565 tot slaaf gemaakten op plantages. Haar portret hing tot de verbouwing in het kantoor van de bank, het is niet bekend of deze na de verbouwing terugkeert. Voormalig DNB-bestuurder Insigner verdiende op verschillende manieren aan de slavernij en ontving compensatiegelden bij de afschaffing in 1863. "De bestuurders hadden meer ogen voor hun eigen belang, dan voor het lot van de slaafgemaakten", zegt Knot hierover. "Die feiten uit het onderzoek en de diep racistische ideeën die eraan ten grondslag lagen, raken ons diep."

Een betaalboek van plantage Zeezigt. De namen Borski en Insinger zijn zichtbaar - Wessel de Jong/NOS