Kabinet wil versoepelen: horeca langer open, thuiswerkadvies vervalt

Het kabinet is van plan de openingstijd voor de horeca te verruimen. Nu moeten de restaurants en cafés nog om 22.00 dicht, maar volgens Haagse bronnen wil het kabinet in verband met de relatief gunstige ziekenhuiscijfers die maatregel versoepelen. Het precieze tijdstip staat nog niet vast, maar mogelijk geldt de verruiming tot middernacht.

Verder is het plan de verplichte anderhalve meter in de horeca te laten vervallen. Ook ziet het ernaar uit dat het advies om thuis te werken vervalt, net als het advies om maximaal vier mensen per dag thuis te ontvangen.

Vanochtend was er een korte vergadering van het kabinet over de maatregelen. Die werd helemaal digitaal gehouden. Dinsdag is er dan weer een persconferentie, deze keer alleen van minister Kuipers.