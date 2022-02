Kabinet wil eind van de maand af van meeste coronamaatregelen

Het kabinet zet erop in dat aan het eind van de maand een einde komt aan veel coronamaatregelen. Haagse bronnen benadrukken dat er nog definitieve besluiten moeten worden genomen, maar het kabinet denkt erover het coronatoegangsbewijs af te schaffen, net als de regel om anderhalve meter afstand te houden. Festivals en evenementen zouden dan vanaf 25 februari toegankelijk worden met een negatieve test ('1G').

Al eerder, namelijk volgende week vrijdag, zouden andere versoepelingen ingaan. Nu moeten bijvoorbeeld restaurants, cafés, theaters, bioscopen en musea nog om 22.00 dicht, maar volgens de bronnen wil het kabinet in verband met de relatief gunstige ziekenhuiscijfers dat tijdstip aanpassen. De precieze tijd staat nog niet vast; gesproken wordt over een verruiming tot 23.00 uur, middernacht of 01.00 uur.

Advies om thuis te werken vervalt

Klanten in cafés zouden vanaf eind volgende week ook niet meer per se hoeven te zitten. Verder ziet het ernaar uit dat het advies om thuis te werken vervalt, net als het advies om maximaal vier mensen per dag thuis te ontvangen.

Gisteren toonde premier Rutte zich al "voorzichtig optimistisch" over versoepelingen. Dinsdag hakt het kabinet de knoop door over de versoepelingen van volgende week. Dan is er ook weer een persconferentie, deze keer alleen door minister Kuipers van Volksgezondheid. Die wilde vanmiddag weinig kwijt over versoepelingen, maar ook hij gebruikte de woorden "voorzichtig optimistisch".