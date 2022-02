Sponsoren van Ajax willen meer uitleg van club: 'Grondig onderzoek nodig'

ABN Amro wil van de directie van Ajax horen hoe groot de problemen met ongewenst gedrag binnen de club zijn en wat eraan gedaan gaat worden. Daarna beslist ABN Amro of de sponsoring wordt voortgezet.

De bank is zo'n 30 jaar sponsor van de club. In het verleden was ABN Amro hoofdsponsor van het mannenteam, tegenwoordig is de bank hoofdsponsor van het vrouwenelftal en van de jeugdopleiding. Het sponsorcontract daarvoor loopt volgend jaar af.

"U kunt zich voorstellen wat voor dilemma dit is. Aan de ene kant willen we de vrouwen van Ajax steunen en aan de andere kant zien we wat er nu gebeurt", zegt Robert Swaak, de hoogste baas van ABN Amro. "De directie moet grondig onderzoek doen naar de omvang van het probleem. We zijn elke dag in gesprek met de directie van Ajax om te begrijpen hoe de directie nu gaat reageren. Dan zullen we ons standpunt bepalen."

Onafhankelijk onderzoek

Zondagavond laat maakte Ajax bekend dat directeur voetbalzaken Marc Overmars per direct vertrekt vanwege wegens grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. Swaak zegt daarvan geschrokken te zijn. "Het is vreselijk dat dit gebeurt en je denkt als eerste aan de mensen die het overkomen is."

Hoofdsponsor van het mannenelftal, VodafoneZiggo, zegt ook in gesprek te zijn met Ajax. "Belangrijk is dat Ajax een onafhankelijk onderzoek instelt en er alles aan doet om een veilige en inclusieve bedrijfscultuur te garanderen", schrijft het bedrijf in een verklaring.

Of het gevolgen heeft voor het sponsorcontract kan het bedrijf niet zeggen. "Wij zijn in gesprek met de directie van Ajax en nemen de situatie heel serieus." Het sponsorcontract met de voetbalclub is in oktober verlengd tot 2025.