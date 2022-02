ABN Amro geeft miljoenen cadeau aan aandeelhouders

ABN Amro geeft cadeaus aan aandeelhouders; de staat krijgt 280 miljoen euro. ABN Amro maakte afgelopen jaar 1,2 miljard euro winst en daarom is het volgens de bank tijd om extra geld uit te keren aan aandeelhouders. De bank gaat voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen opkopen. Daar profiteert onder meer de Nederlandse Staat van, die voor 56 procent aandeelhouder is.

Een jaar eerder maakte ABN Amro voor het eerst in tien jaar verlies, van 45 miljoen euro. De bank moest toen geld opzijzetten voor het geval bedrijven door de coronacrisis in betalingsproblemen zouden komen. In 2021 speelde dat veel minder en had de bank daarnaast een aantal meevallers. Zo werd het hoofdkantoor in Amsterdam verkocht, waardoor ABN Amro 327 miljoen extra overhield.

Daartegenover stonden eenmalige kostenposten. Zo werd er voor 480 miljoen euro een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie vanwege gebrekkige controle op witwassen. En voor het compenseren van klanten die in het verleden te veel rente hebben betaald werd 340 miljoen euro opzijgezet.

Volstrekt verantwoord

"Het is tijd om voor de aandeelhouder, die in 2020 geen winstuitkering kreeg, nu een aandeleninkoopprogramma op te starten. Dat is volstrekt verantwoord", zegt Robert Swaak, de hoogste baas van de bank. Hij verwijst daarbij naar de buffers van de bank die het afgelopen jaar verder zijn gegroeid.

Eerder maakte de bank bekend dat de jaarlijkse winstuitkering aan beleggers wordt hervat. Daarnaast wordt dus voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. De Nederlandse overheid krijgt daar maximaal 281 miljoen euro van, schrijft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief. Het belang van de staat in de bank blijft ongewijzigd.

Kaag wil op termijn het belang van de staat in ABN Amro gaan afbouwen, maar het is niet bekend wanneer de volgende stap wordt gezet. De laatste keer dat de overheid aandelen ABN Amro van de hand deed was in 2017.